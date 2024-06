Statt Deutschland-Spiel: Stark unterschätzter Abenteuerfilm vom Stirb langsam-Regisseur, der jahrhundertealte Sage neu verfilmt

Wer auf Fußball keine Lust hat, kann am Samstagabend einen unterschätzten Abenteuerfilm mit Antonio Banderas schauen, der damals heftig gefloppt ist. Das finanzielle Versagen hat er aber nicht verdient.

Es gibt Flops nach dem Motto "Schade, aber passiert eben". Der 13te Krieger gehört nicht in diese Kategorie. Der historische Actionfilm von 1999 verlor bis zu 130 Millionen Dollar an den Kinokassen (via Filmsite ). Genug, um Studios zugrunde zu richten oder Karrieren zu beenden. Dabei ist er sehr gut. Am Samstagabend wird er bei Tele5 ausgestrahlt und ist für alle Fußball-Müden eine ideale (Neu)entdeckung.

Im TV: Kolossaler Action-Flop erzählt eine einzigartige Geschichte

In Der 13te Krieger wird der arabische Poet Ahmad Ihn Fadlan (Antonio Banderas) seines Landes verwiesen und trifft an einer baltischen Küste auf nordische Krieger. Die Gruppe um Anführer Buliwyf (Vladimir Kulich) soll ein Dorf von kannibalischen Monstern retten. Fadlan schließt sich ihnen als "der 13. Krieger" an.

Schaut euch den deutschen Trailer zu Der 13. Krieger an:

Der 13te Krieger - Trailer (Deutsch)

Fadlans Reise mit den Wikingern wird von Anfang an großartig inszeniert. Der Protagonist lernt die Sprache der Nordmänner in einer Abfolge einzigartiger Lagerfeuer-Szenen, in denen sich eine Art Ur-Skandinavisch langsam in ein verständliches Deutsch (oder Englisch) verwandelt. Als die Sprachbarriere überwunden ist, kann zum Schwert gegriffen werden.

Die meisterhaft gefilmten Action-Szenen wurden dabei selbst in den vielen negativen Kritiken gelobt (via The Guardian ). Wenn sich die Wikinger im nach Die Sieben Samurai-Vorbild befestigten Dorf in die Schlacht stürzen, baut der Film erst so richtig Atmosphäre auf. Fackeln, Schlamm, Matsch, blitzende Schwerter und schreckliche Fratzen in der Dunkelheit.

Der 13. Krieger hat eine Neubewertung verdient

Der Film lebt von seiner Stimmung: Das karge Wikingerdorf umgeben von unheimlichen Hügeln, die düsteren Höhlen des mysteriösen Kannibalenstamms. Lichtsetzung und Kostüm kreieren eine fesselnde Welt.

Dass es nicht zum Meisterwerk reicht, liegt an der zerrissenen Seele des Films: Autor Michael Crichton und Regisseur John McTiernan stritten um die kreative Kontrolle. Das Ergebnis ist beispielsweise ein Ende, das aufgesetzter nicht wirken könnte.

Was dadurch an Plot fehlt, wird durch die exzellenten Performances von Banderas, Kulich oder Schauspiel-Legende Omar Sharif mehr als ausgeglichen. Der 13te Krieger hat Makel, genau wie ein Rohdiamant. Vielleicht ist es mittlerweile auch ein Glück, dass er an den Kinokassen so historisch scheiterte. 23 Jahre später könnte das bei Action-Fans genau die richtige Neugier hervorrufen, um den Film einem zweiten Blick zu unterziehen.

Wann läuft Der 13te Krieger im TV?

Tele5 strahlt den Abenteuerfilm am 29. Juni 2024 um 20:15 Uhr aus. Alternativ könnt ihr Der 13. Krieger jederzeit im Disney+-Abo streamen.