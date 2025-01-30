Stephen King liebt extrem heftigen Horrorfilm, der ab sofort bei Amazon Prime läuft: "Ihr habt noch nie etwas Vergleichbares gesehen"

Ab heute ist eine neue Stephen King-Verfilmung erstmals und exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen, die der Meister mittlerweile selbst gesehen hat. Von dem offenbar total durchgeknallten Horror-Spektakel war er ziemlich begeistert.

Nach dem Horror-Hit Longlegs, der 2024 für Aufruhr sorgte, meldete sich Regisseur Osgood Perkins schon 2025 mit seinem nächsten Film zurück. Diesmal war es eine Stephen King-Verfilmung, die auf einer Kurzgeschichte des Horror-Meisters basiert. Der hat den abgefahrenen Streifen The Monkey auch direkt selbst geschaut und spricht seine vollste Empfehlung dafür aus. Falls ihr den blutigen Film im Kino verpasst habt, streamt er jetzt bei Amazon Prime Video.

Stephen King feiert neue Horror-Adaption seiner Kurzgeschichte

In The Monkey müssen sich die Zwillingsbrüder Bill und Hal (Theo James in einer Doppelrolle) als Kinder mit einem verfluchten Affen-Spielzeug herumschlagen, das ständig bizarre Todesfälle auslöst. Im Erwachsenenalter sind sie das teuflische Ding eigentlich losgeworden, doch die Unfälle, die keine sind, kehren zurück.

The Monkey basiert auf der gleichnamigen Stephen King-Kurzgeschichte, die hierzulande 1986 unter dem Titel Der Affe als Teil der Sammlung Der Fornit veröffentlicht wurde. King selbst hat den Film im selben Jahr noch gesehen und auf Threads ein großes Lob ausgesprochen:

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So etwas wie THE MONKEY habt ihr noch nie gesehen. Es ist völliger Wahnsinn. Als jemand, der sich von Zeit zu Zeit dem Wahnsinn hingibt, sage ich das mit Bewunderung.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu The Monkey:

The Monkey - Trailer (Deutsch) HD

Der Trailer zeigt schon stark, dass The Monkey nach Longlegs eine verspieltere, unterhaltsamere Richtung einschlägt. Perkins setzt hier stärker auf Comedy-Elemente, wobei die abgedrehten Todesszenen in blutiger Splatter-Manier wie eine Final Destination-Abwandlung wirken.

Bei Metacritic steht The Monkey mittlerweile bei einer soliden 62 von 100. Rotten Tomatoes gibt im eine "freshe" 77 von 100 und fasst zusammen:



Grausam clever und mit einigen unvergesslich blutigen Highlight-Szenen bestätigt The Monkey erneut die Horror-Expertise von Regisseur Osgood Perkins – während der Film zugleich offenbart, dass er auch einen überraschenden, wenn auch makabren Humor besitzt.

Die Moviepilot-Community muss Stephen King wohl noch von der Adaption überzeugen – ihr straft den Horrorfilm mit einer schlechten 5,5 von 10 möglichen Punkten ab.

Amazon Prime Video zeigt The Monkey ab heute im Abo

Seit dem 12. Oktober 2025 streamt The Monkey in Deutschland bei Amazon Prime Video. Dort und bei den üblichen weiteren Anbietern könnt ihr auch Osgood Perkins' Horrorschocker Longlegs leihen oder kaufen. Ebenfalls letztes Jahr kam sein Horrorthriller Keeper raus, den ihr bei HBO Max im Abo findet.

Dieser Artikel wurde 2025 erstmals bei Moviepilot veröffentlicht. Wir haben ihn für euch aktualisiert.