Stranger Things-Macher fanden eine Figur der Netflix-Serie “uninteressant” – dann wurde sie zum Fanliebling

Nicht jeder Charakter einer Serie wie Stranger Things steht im Rampenlicht. Manchmal tritt eine Figur allerdings wie von selbst hervor und zieht die Aufmerksamkeit auf sich.

Figuren in einer Geschichte können die unterschiedlichsten Funktionen haben. Nicht selten passiert es dabei, dass eine Figur sich anders entwickelt, als die Autor:innen es selbst vermutet hätten. So erging es Matt Duffer und Ross Duffer, den Köpfen hinter Stranger Things. Sie erfanden den Charakter Bob Newby lediglich als Person, die Joyce Byer (Winona Ryder) daten kann. Doch dann kam alles anders, als gedacht.

Die Duffer-Brüder rechneten nicht mit Sean Astins Performance

Auf dem Papier wirkte Bob Newby nicht besonders spannend. Er war einfach ein guter Kerl. Daher dachten die Showrunner, er würde einfach auftauchen und wieder in Vergessenheit geraten. So erzählten die Duffer-Brüder laut Fandomwire in dem Podcast Remote Controlled , dass sie keine großen Hoffnungen mit ihm verbunden hatten.

Er ist Manager bei Radioshack und geht mit Joyce aus. Er ist ein netter Kerl – Auf dem Papier war die Rolle wahrscheinlich am wenigsten interessant und sollte auch nicht unbedingt so wichtig sein, wie sich letztendlich herausgestellt hat.

Doch, wie ein Charakter sich auf dem Papier liest, und wie er dargestellt wird, kann sich sehr unterscheiden. Schließlich wurde der Herr der Ringe-Star Sean Astin für die Rolle des Bob gecastet und änderte alles.

Ich denke, Sean hat diese Figur mehr als jeder andere in dieser Staffel geprägt.

Durch seine außergewöhnliche Performance konnte Sean seiner Figur mehr Tiefe verleihen. Dadurch wurden auch die Autor:innen animiert, mehr aus Bob herauszuholen, als ursprünglich geplant war. So wurde Bob schließlich zu einer der beliebtesten Figuren der 2. Staffel und ein Favorit unter den Fans. Tatsächlich wurde er ein so starker Charakter, dass selbst seine Abwesenheit in den späteren Staffeln noch deutlich zu spüren war.