Stranger Things Staffel 5: Hier bringt Schurke Vecna euch garantiert zum Lachen

Stranger Things ist mit Teil 1 spannungsreich in das große Finale der 5. Staffel gestartet – da tut es gut, mit einem Behind-the-Scenes-Bild auch mal über Gegenspieler Vecna schmunzeln zu können.

Von allen Schurken in Stranger Things ist Bösewicht Vecna einer der beliebtesten (und unheimlichsten) Gegner der Netflix-Serie. Nachdem Staffel 4 den von Jamie Campbell Bower gespielten Henry Creel aka "Eins" einführte, spielt er auch in Staffel 5 als "Mr Wasdenn" eine zentrale Rolle. Denn die Clique rund um Elf versucht Vecna in Teil 1 der neuen Season aufzuspüren und endgültig zu vernichten. Bei so viel Dramatik tut es gut, dank Seteinblicken auch einmal über den bedrohlichen Feind zu grinsen.

Nicht nur die Stranger Things-Kids: Auch Vecna zeigt sich hinter den Staffel 5-Kulissen als Musikliebhaber

Ein am Stranger Things-Set von Staffel 5 geknipstes Foto zeigt den Vecna-Darsteller in einer Drehpause. Während er auf seinen nächsten Auftritt wartet, zieren sein Ganzkörperkostüm nicht nur lustige Punkte (die später die zusätzliche Animation bewegter Elemente erleichtern), sondern er sitzt auch entspannt auf einer Holzkiste und hört offenbar Musik (oder einen Podcast oder ein Hörbuch?), um die Zeit totzuschlagen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Besonders amüsant ist der Anblick, weil die großen Kopfhörer so gar nicht zum Rest von Vecnas gruseliger Aufmachung passen wollen. Da in Stranger Things Musik immer eine große Rolle gespielt hat und in Staffel 4 Max' Lieblingssong "Running up that Hill" von Kate Bush zur inoffiziellen Hymne der Serie aufstieg, fragt sich nun bestimmt so mancher Fan, welchen Musikgeschmack wohl Bösewicht Vecna hat. Braucht er auch einen Song, um von einer Welt (der Realität des Seriensets) in eine andere (Netflix' Hawkins vor der Kamera) überzuwechseln?

Können wir Vecna nach diesem Bild überhaupt noch ernst nehmen? Ob er wirklich der große Endgegner von Staffel 5 ist, wird mittlerweile sowieso von vielen infrage gestellt. Ein noch größerer Stranger Things-Bösewicht im Hintergrund könnte längst auf seinen Auftritt warten. In wenigen Wochen werden wir es herausfinden.

Finale mit Vecna: Wann kehrt Strangers Things mit neuen Folgen für Staffel 5 zu Netflix zurück?

Netflix zeigt Folge 5 bis 7 von Stranger Things' 5. Staffel am 26. Dezember 2025. Das große Finale von Episoden 8 wird zu guter Letzt am 1. Januar 2026 (um 2 Uhr nachts) veröffentlicht.

Mehr als Stranger Things im Podcast: Die 12 besten Serien im Dezember bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Dezember, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 12 Highlights im Dezember umfassen neben neuen Staffeln des Sci-Fi-Hits Fallout und Disneys Fantasy-Abenteuer Percy Jackson auch ein spannendes Western-Epos bei Netflix, einen deutschen Yellowstone-Ersatz sowie gleich zwei Mozart-Serien.