Fallout-Rückkehr und epische Western für Yellowstone-Fans: Das sind die 12 besten Serien im Dezember

Wir durchstöbern die neuen Serienstarts von Netflix, Amazon, Disney+ und Co. im Dezember 2025 und stellen euch die 12 wichtigsten Highlights für die Streaming-Merkliste vor.

Das Serienjahr neigt sich dem Ende zu und wer sich bereits an den besten Serienstarts des Novembers sattgesehen hat, kann sich im Dezember abseits neuer Folgen Stranger Things auf einige weitere interessante Neuheiten und noch unentdeckte Geheimtipps bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. freuen.

Damit ihr euch nicht planlos auf unzählige neue Serien-Staffeln im Dezember stürzen müsst, haben wir euch die 12 aufregendsten Neustarts des Monats herausgesucht. Egal, ob Fantasy, Science-Fiction, Western oder Superhelden: Hier sollte für jeden Serienfan etwas dabei sein.



Podcast: Die besten neuen Serienstarts im November bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Amazon verzückt Science-Fiction-Fans im Dezember mit der Rückkehr der gefeierten Videospieladaption Fallout, die auch in Staffel 2 wieder in die Postapokalypse voller Monster, Mutanten und Bunker-Mysterien führt. Außerdem spendiert der Streamer dem Silvester-Klassiker schlechthin, Dinner for One, eine ungewöhnliche Prequel-Serie.

Für Yellowstone-Fans gibt es zur Winterzeit gleich zwei neue Western-Serien zu entdecken. Während Netflix eine blutige Fehde im Amerika des Jahres 1854 entfacht, lässt die ARD zwei Familien zur Zeit des Ölboom in der Lüneburger Heide um ihren Besitz und ihr Leben kämpfen. Diese und weitere Highlights stellen wir euch im Podcast vor:

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

Wenn euch die Streamgestöber-Folge gefällt, könnt ihr uns einfach bei Spotify und der Podcast-App eures Vertrauens abonnieren. Ganz besonders freuen wir uns über eure Bewertung und einen Kommentar bei Apple Podcasts oder Spotify.

Streamgestöber, der Podcast von Moviepilot, wird gesponsert von MagentaTV. MagentaTV ist das TV- und Streaming-Angebot der Telekom, welches Fernsehen in HD-Qualität und Streaming auf einer Plattform bündelt. Hier könnt ihr das gesamte Entertainment-Programm über eine Benutzeroberfläche komfortabel nutzen.

Serien-Highlight bei MagentaTV im Dezember: Smillas Gespür für Schnee

Smillas Gespür für Schnee - S01 Trailer (Deutsch) HD

Mit dabei: Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, RTL+, AppleTV+, Paramount+, WOW; DAZN, Mediatheken sowie MagentaTV+ mit einer einzigartigen Auswahl an Originals und Exclusives und vielen internationalen Top-Serien und -Filmen, wie die finale Staffel von The Handmaid's Tale, das Historien-Epos Rise of the Raven, der amerikanisch-israelische Thriller The German, das Outlander-Prequel Blood of My Blood und natürlich die neuesten Staffeln der The Walking-Dead Spin-offs Dead City und Daryl Dixon. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf www.magenta.tv streamen.



Du willst mehr? Dann teste jetzt einfach die ganze Vielfalt von MagentaTV sieben Tage kostenfrei – im Testzeitraum täglich kündbar, danach 10 € mtl. Alles funktioniert völlig unabhängig vom Internetanbieter über TV-App, -Stick oder -Box – flexibel monatlich kündbar. Für das ultimative Streaming-Erlebnis gibt's den MagentaTV MegaStream-Tarif mit Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+ für nur 30 € mtl. Alle weiteren Infos zu MagentaTV findest du hier .

Feedback und Streaming-Tipps für unseren Podcast könnt ihr gerne an podcast@moviepilot.de schicken. Oder schickt uns gleich eine kleine Sprachnachricht per Mail, mit der ihr Teil einer der nächsten Folgen werden könnt.