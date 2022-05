Stranger Things Staffel 4 liefert schockierende Antworten: Die großen Wendungen am Ende erklärt

Netflix' Stranger Things liefert in Staffel 4 überraschende Antworten. Von Vecnas Ursprung bis zum Geheimnis um Nummer 1: Hier gibt's die größten Wendungen und das Ende von Folge 7 erklärt.

Die 4. Staffel Stranger Things wird in zwei Teilen veröffentlicht. Ehe es am 1. Juli mit Teil 2 auf Netflix weitergeht, hinterlässt uns Folge 7 mit dem wohl größten aller Cliffhanger. Innerhalb der letzten 30 Minuten überschlagen sich die Twists und Enthüllungen. Die größten Mysterien der Serie sind endlich geklärt. Achtung, es folgen massive Spoiler:

Wenn ihr im Wendungs-Wirrwarr der 4. Staffel Stranger Things den Überblick verloren habt, braucht ihr euch nicht sorgen. Wir haben euch nochmal die größten Enthüllungen vom Ende erklärt und wie diese chronologisch einzuordnen sind.

Letzte Spoiler-Warnung! Nachfolgend findet ihr Antworten auf die größten Stranger Things-Fragen. Wer ist Vecna? Was hat es mit dem mysteriösen Wärter auf sich? Was ist der Ursprung des Upside Downs? Und woher hat Eleven wirklich ihre Kräfte?

Wer ist Vecna? Das Ende von Stranger Things Staffel 4 Folge 7 erklärt

Mit der Episode Das Massaker im Hawkins Lab liefert Stranger Things ein fulminantes Midseason-Finale ab, das uns innerhalb seiner knapp 100 Minuten Laufzeit endlich Antworten liefert. Doch kaum jemand konnte damit rechnen, dass die Auflösungen nahezu aller offenen Rätsel in einer Person zusammenlaufen. Wer ist Vecna? Wer ist Nummer Eins? Die Antwort lautet: Jamie Campbell Bower.

Stranger Things - S04 Ausgabe 1 Trailer (Deutsch) HD

Dass ein in den Credits namenloser Charakter so prominent besetzt wurde, ließ bereits darauf schließen, dass sich mehr hinter dem freundlichen Wärter aus Elfs bzw. Elevens (Millie Bobby Brown) Vergangenheit verbirgt. Als sie im Rahmen des Nina-Projekts ihre unterdrückten Erinnerung wiederherstellen kann, folgt die erste große Enthüllung: der Wärter ist in Wahrheit Nummer 001 und verantwortlich für das Massaker im Labor.

Wer diese Enthüllung bereits zuvor hat kommen sehen, wird gleich darauf aber wirklich vom Hocker gehauen. Denn an anderer Stelle gerät Nancy (Natalia Dyer) im Upside Down in die Fänge Vecnas, der sie in seine Erinnerungen eintauchen lässt. Jetzt fügen sich alle Puzzleteile zusammen: Nummer 001 ist nicht nur der Sohn von Victor Creel, sondern auch Vecna.

Gegenwart, Vergangenheit und Erinnerungen fließen ineinander über, während Stranger Things nebenbei auch noch Hinweise auf den Ursprung des Upside Downs und Elevens wahren Vater einstreut. Da lässt sich schnell der Überblick verlieren. Aber keine Sorge: Hier gibt's alle Offenbarungen nochmal chronologisch von 1959 bis 1986 aufgeschlüsselt.

Stranger Things Staffel 4: Henry Creel ist Nummer 001 ist Vecna ist ... Elevens Vater?

1959: Der junge Henry Creel (Raphael Luce) zieht mit seiner Familie in das Creel-Haus. Hier entdeckt er seine übernatürlichen Fähigkeiten. Der Junge massakrierte seine Familie und ließ seinen Vater dafür büßen.

© Netflix Henry Creel

1960er und 1970er: Henry wird von Dr. Martin Brenner (Matthew Modine) eingehend studiert. Als Brenner erkennt, dass er ihn nicht kontrollieren kann, fasst er den Plan, Henrys telepathische Kräfte zu replizieren. Henry wird zu Nummer 001.

Auch wenn es Stranger Things nicht ausspricht, deutet Henrys Schilderung an, dass Dr. Brenner alle mit Kräften ausgestatteten Kinder mithilfe der DNA von Nummer Eins erschaffen hat. Damit wäre das Rätsel um Elevens biologischen Vater gelöst.

8. September 1979: Nummer 001 (Jamie Campbell Bower) ist verantwortlich für das Massaker im Hawkins Lab. Sein Versuch die kleine Eleven auf seine Seite zu ziehen, schlägt fehl. Sie ist stärker und presst ihn mit ihren Fähigkeiten so stark gegen die Wand, dass ein Riss zwischen den Welten entsteht.

Nummer 001 wird in eine andere Dimension geschleudert, wo er von Blitzen entstellt wird und schließlich zu dem Monster mutiert, das unsere Albträume heimsucht: Vecna.

© Netflix Vecna

6. November 1983: Die Welt, in die Eins zuvor transportiert wurde, sieht anders aus als das Upside Down, das wir bisher kannten. Vieles deutet darauf hin, dass Vecna das Upside Down erschaffen hat. Denn zuvor entdeckt Nancy, dass das parallele Hawkins eine Kopie ist, die im Jahr 1983 entstanden sein muss und sich seitdem nicht mehr verändert hat.

1986: In der Gegenwart der 4. Staffel ermordet Nummer 001 als Vecna aus dem Upside Down heraus mehrere Jugendliche, um so Portale zwischen den Welten zu öffnen.

Wann kommen Stranger Things Staffel 4, Folge 8 und 9 auf Netflix?

Die 4. Staffel Stranger Things wird in zwei Teilen veröffentlicht. Ausgabe 1 mit insgesamt 7 Folgen steht seit dem 27. Mai 2022 bei Netflix zum Abruf bereit. Ausgabe 2 beinhaltet die Episoden 8 und 9, die am 1. Juli 2022 auf Netflix veröffentlicht werden.

Die letzten zwei Folgen werden die 4. Staffel mit einer epischen Laufzeit zu einem Abschluss führen. Episode 8 hat eine Spielfilmlänge von ca. 85 Minuten. Das Staffelfinale (Folge 9) hingegen ist soll ca. 2,5 Stunden lang sein – und ist damit länger als Spider-Man: No Way Home.

Wie hat euch das Ende der ersten Teils von Stranger Things Staffel 4 gefallen?