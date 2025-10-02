Streaming-Tipp: Denzel Washington erlebt den härtesten Tag seines Lebens in 98-minütigem Action-Rausch

Bei Disney+ könnt ihr einen absolut herausragenden Action-Film streamen. Der Adrenalinrausch geht knapp 100 Minuten und wartet mit Denzel Washington in Höchstform auf.

Tony Scott war einer der besten Action-Regisseure seiner Zeit. Berühmt wurde er durch den unglaublichen Erfolg von Top Gun. Später drehte er Genre-Klassiker wie Crimson Tide und Der Staatsfeind Nr. 1. Seine spannendste Schaffensphase beginnt jedoch erst nach der Jahrtausendwende – und Schauspieler Denzel Washington.

Von Mann unter Feuer über Déjà Vu bis Die Entführung der U-Bahn Pelham 123: In den 2000er Jahren hat Scott das Action-Kino um einige rastlose, geradezu virtuose Vertreter bereichert. Auch Unstoppable – Außer Kontrolle, der letzte Film des viel zu früh von uns gegangenen Filmemachers, passt perfekt in diese Reihe.

Unstoppable bei Disney+: Nonstop-Action mit Denzel Washington lässt euch die Luft anhalten

Die Geschichte von Unstoppable ist schnell erklärt: Ein 39 Waggons starker Güterzug rast unkontrolliert mit 100 Kilometer pro Stunde durch die Gegend und droht, in einer steilen Kurve zu entgleisen und in ein Treibstofflager zu krachen. Nur der Lokführer Frank Barnes (Denzel Washington) und sein junger Kollege Will Colson (Chris Pine) können verhindern, dass sich der Zug in eine Giftbombe verwandelt.

Hier könnt ihr euch den Trailer anschauen:

Unstoppable - Trailer (Deutsch)

Mit Unstoppable hat Tony Scott einen meisterhaften Action-Thriller geschaffen, der auf Hochspannung ausgelegt ist. Die Geschwindigkeit spielt dabei eine entscheidende Rolle. Genauso wichtig ist aber auch die Dynamik zwischen dem ungleichen Duo Barnes und Colson. Die beiden müssen lernen, einander zu vertrauen.

Denzel Washington und Chris Pine überzeugen als ungleiches Gespann, das nicht nur den Zug, sondern auch ihre persönlichen Gefühle unter Kontrolle kriegen müssen. Alles passiert so schnell, dass man kaum durchatmen kann. Im Grunde fühlt sich Unstoppable an, als würden wir die Ereignisse in Echtzeit verfolgen.

Bei Disney+: Unstoppable liefert Nonstop-Action und basiert auf einer wahren Geschichte

Scott lässt uns jede Entscheidung, die zur Katastrophe führt oder diese verhindern kann, durch die Perspektiven der einzelnen Figuren erleben. Unstoppable brettert mit dem Zug direkt über die Gleise, verschafft uns aber auch ein Bild der Gesamtsituation. Zu jeder Sekunde wissen wir dadurch, was alles auf dem Spiel steht.

Die Geschichte des Films geht auf wahre Begebenheiten zurück, wie die US-Zeitung The Blade festhält. Am 15. Mai 2001 ist auf einem Rangierbahnhof in Ohio ein Zug ohne Führungskraft entwischt und raste 106 Kilometer unbenannt durch den Bundesstaat. Der Vorfall ging unter dem Namen CSX 8888 in die Geschichtsbücher ein.