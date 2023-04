Stylisch, smart und mobil: Dieser 4K-Beamer mit HDR lässt dich das Kinoerlebnis überallhin mitnehmen

Der schicke Viewsonic X11-4K Kurzdistanz-Beamer wirft ein 100 Zoll-Bild aus nur 1,77 m Entfernung an die Leinwand und ist dabei besonders platzsparend und portabel.

Ihr wollt euch das Kinoerlebnis nach Hause holen, habt aber keinen Platz für einen gigantischen, unbezahlbaren 100 Zoll-Fernseher? Dann ist ein 4K-Kurzdistanzbeamer die perfekte Lösung. Ihr möchtet euer Heimkino zu euren Freunden mitnehmen? Mit dem Viewsonic X11-4K kein Problem. Der Beamer ist kompakt und lässt sich mit dem praktischen Tragegriff leicht transportieren. Bei Amazon bekommt ihr ihn jetzt 21 Prozent günstiger.

Viewsonic X11-4K Beamer bei Amazon Deal Zum Deal

Das Erste, was bei dem Viewsonic Beamer auffällt, ist sein edles Design, das sogar mit einem Award ausgezeichnet wurde. Die Oberflächen sind aus Metall und Leder und wirken stylisch und stabil gleichermaßen. Doch auch unter der Haube hat der Kurzdistanz-Beamer eine Menge zu bieten.

Natürliche Farben und starke Kontraste

Der Viewsonic X11 unterstützt nicht nur Auflösungen bis zu 4K-Ultra HD, sondern auch die erweiterten Farbräume HDR und DCI-P3. Satte, natürliche Farben und kontrastreiche Bilder sind die Stärken des X11. Lediglich bei der Schwarzdarstellung schwächelt er, gute OLED-TVs erschaffen ein tieferes Schwarz.

Mit moderner LED-Technik ausgestattet, kommt der Beamer auf gewaltige 30.000 Stunden Betriebszeit und hält so etliche Jahre. Die LEDs sorgen dabei für ein enorm helles und brillantes Bild.

Smarte Features und leichte Bedienung:

Für einen Beamer ist der Viewsonic X11 * erfreulich vielseitig. Das Bildmaterial kann per HDMI 2.0 oder USB-C übertragen werden oder kabellos über WiFi und Bluetooth. Das heißt, dass ihr sogar Videos und Filme direkt von eurem Smartphone übertragen könnt. Es lassen sich sogar bis zu 10 GB an eigenen Inhalten direkt auf dem Gerät speichern. Die Auswahl an Streaming-Anbietern und Apps ist jedoch überschaubar. Immerhin sind unter anderem Netflix, Disney+ und YouTube verfügbar.

Ein weiterer Pluspunkt ist die einfache Bedienung. Die Menüs sind übersichtlich und durchdacht, während die Fernbedienung eine praktische Hintergrundbeleuchtung besitzt, die automatisch aktiviert wird, wenn ihr die Fernbedienung anhebt.

Der integrierte Lautsprecher von den Audio-Experten von Harman/Kardon ist ebenfalls etwas Besonderes: Er besteht aus zwei 8-Watt-Treibern, die erstaunlich viel Power haben und für ein mittelgroßes Zimmer gut ausreichen. Sie können es mit den integrierten Boxen vieler TVs durchaus aufnehmen, denn ihr Klang ist klar und präsent. Nur bei tiefen Bässen und dem Raumklang muss man logischerweise Abstriche machen. Dafür braucht man aber sowieso einen Subwoofer und ein 5.1 Sound-System.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.