Super Mario Bros. Wonder: Sichert euch den Mega-Hit für die Nintendo Switch vor Weihnachten im MediaMarkt-Angebot [Anzeige]

Das neueste Mario-Abenteuer für die Nintendo Switch überzeugt auf ganzer Linie und sollte in keiner Switch-Sammlung fehlen.

Der aufgeweckte Kult-Klempner kehrt zurück auf die Nintendo Switch – dieses Mal in klassischer 2D-Jump 'n' Run-Manier. Super Mario Bros. Wonder überzeugte Fachwelt und Gaming-Fans auf der ganzen Welt und ist neben Zelda: Tears of the Kingdom das große Switch-Highlight des Jahres. Wer hätte gedacht, dass Sidescroll-Adventures noch so viel Spielspaß-Potenzial bieten?

Die neueste Evolution von Super Mario

Die Nintendo-Switch-Überraschung des Jahres

Dass Nintendo gute Jump 'n' Run-Spiele macht, ist kein Wunder. Wie gut Super Mario Bros. Wonder geworden ist, dagegen schon. Das selbige im Namen, hüpft sich der Klempner mit der blauen Latzhose durch fantastische 3D-Welten, die vor Einfallsreichtum nur so strotzen. Selten war ein Hüpfabenteuer so kreativ. Das liegt zum einen an den unglaublich detaillierten Levels, zum anderen aber vor allem an den neuen Items, die das Gameplay gnadenlos gut machen.

Da wäre die Wunderblume, die in Windeseile ganze Level auf den Kopf stellt. Plötzlich erwachen die grünen Rohre zum Leben und robben sich durch die Level, an anderer Stelle reitet ihr auf einer wilden Horde Dinosaurier. Doch damit nicht genug: Mit drei neuen Power-Ups werdet ihr zum Elefanten, Seifenblasenbläser und Tunnelgraber. Natürlich sind auch die klassischen Items wie der Riesenpilz und die Feuerblume mit von der Partie.

Die Expert:innen sind begeistert von Super Mario Bros Wonder:

Unsere Kolleg:innen von GamePro vergaben in ihrem Test überragende 92 Punkte und auch die Kolleg:innen von GameStar liegen mit 91 Punkten am oberen Rand des Spektrums. Es gibt den begehrten Platin-Award und Extra-Auszeichnungen für Präsentation und Spieldesign.

Falls euch jetzt die Lust auf ein Abenteuer mit dem italienischen Klempner gepackt hat, ihr aber noch keine Nintendo Switch euer Eigen nennt, dann könnt ihr euch die verbesserte OLED-Version der Nintendo-Konsole im schicken Mario-Rot schnappen.

Die Nintendo Switch OLED hat, wie es der Name verrät, ein OLED-Display, das sattere Farben, bessere Kontraste und ein tiefes Schwarz bietet. So macht das mobile Zocken gleich viel mehr Spaß. Dazu gibt es mit 65GB Speicher doppelt so viel Platz für eure Spielesammlung als bei der herkömmlichen Switch.

