Teaser-Trailer zu Bridgerton Staffel 4 bestätigt zweiteiliges Startdatum der neuen Folgen bei Netflix

Nach dem Leak letzte Woche macht Netflix die Sache offiziell und veröffentlicht einen neuen Teaser-Trailer, der den Start der heiß erwarteten 4. Staffel von Bridgerton verrät.

Vor wenigen Tagen erreichte uns eine spannende Nachricht: Offenbar gab es eine undichte Stelle bei Netflix, sodass die Startdaten für die nächste, zweigeteilte Staffel von Bridgerton durchgesickert sind. Jetzt haben wir Gewissheit: Netflix hat soeben höchst offiziell einen Teaser-Trailer veröffentlicht, der die neuen Folgen ankündigt.

Der Start von Bridgerton Staffel 4 steht offiziell fest

Die geleakten Daten waren tatsächlich richtig: Die 4. Staffel von Bridgerton geht bereits in vier Monaten bei Netflix weiter. Konkret sprechen wir von einem Januar-Start für die erste Staffelhälfte und einem Februar-Start für die zweite Staffelhälfte. Insgesamt erwarten uns acht neue Episoden voller gebrochener Herzen und zerrissener Gefühle.

Bridgerton Staffel 4, Teil 1 startet am 29. Januar 2026

Bridgerton Staffel 4, Teil 2 startet am 26. Februar 2026

Hier könnt ihr den neuen Teaser schauen:

Bridgerton - S04 Teaser Trailer Startankündigung (Deutsch) HD

Wie bei den vorherigen Staffeln erwartet uns auch in der vierten Runde ein Wechsel der Hauptfiguren. Dieses Mal liegt der Fokus auf Benedict Bridgerton (Luke Thompson), der glaubt, die Liebe seines Lebens entdeckt zu haben. Doch wer versteckt sich hinter der geheimnisvollen Dame im silbernen Kleid, die ihm über den Weg gelaufen ist?

Bridgerton-Fans wissen natürlich längst, dass es sich hierbei um Sophie Baek (Yerin Ha) handelt, die Benedict den Kopf verdreht. Jetzt ist nur die Frage, ob die beiden wirklich glücklich zusammenfinden werden oder ob am Ende ihrer Geschichte ein großer Herzschmerz wartet, der euch aller eurer Taschentuchvorräte beraubt.

Zum Weiterlesen: Alle wichtigen Infos zu Bridgerton Staffel 4 bei Netflix

Bridgerton Staffel 4 erzählt eine Cinderella-Story

Im Voraus wurde die 4. Staffel von Bridgerton als Cinderella-Story umschrieben. Grund dafür ist der Perspektivenwechsel: Wir befinden uns nicht nur in den noblen Kreisen der Gesellschaft in der Regency-Ära, sondern lernen auch das Leben von Angestellten und Dienstboten kennen, die bisher selten im Mittelpunkt der Handlung standen.