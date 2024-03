The Batman 2 kommt viel später und der Grund ist einfach nur traurig

Eigentlich sollte The Batman 2 mit Robert Pattinson 2025 ins Kino kommen. Daraus wird nichts. Der Start wurde drastisch nach hinten verschoben.

Bei den DC-Filmen ging zuletzt einiges drunter und drüber (ein ganzes Universum wurde eingestampft), aber es gab noch Dinge, an denen sich Fans festhalten konnten: Joker 2: Folie à deux zum Beispiel. Und die Fortsetzung The Batman 2 mit Robert Pattinson. Der düstere Superhelden-Blockbuster sollte eigentlich im Oktober 2025 starten. Genug Zeit, um einen Film fertigzustellen, könnte man denken. Doch wie soeben bekannt wurde, wird The Batman 2 um ein Jahr verschoben.

Das ist der neue Kinostart von The Batman 2

In den USA startet The Batman 2 nun am 2. Oktober 2026, wie der Branchen-Dienst Screen Daily meldet. Der deutsche Kinostart könnte dann auf Donnerstag, den 1. Oktober 2026 fallen. Bei Screen Daily heißt es, dass der zweite DC-Film von Matt Reeves wohl als Folge des Doppelstreiks in Hollywood nach hinten verschoben wurde.

Eine offizielle Begründung von Seiten des Studios Warner Bros. steht noch aus und Regisseur Reeves hat sich zum Zeitpunkt dieses Artikels noch nicht dazu geäußert.

Der Grund für die Verschiebung des DC-Blockbusters ist traurig

Vergangenes Jahr haben die Gewerkschaften der Schauspielenden und Drehbuchaut:innen in Hollywood über mehrere Monate die Arbeit niedergelegt, um gerechtere Löhne und Verträge zu erwirken. Daraufhin stand die nordamerikanische Filmindustrie weitgehend still. Das wiederum hat einen Domino-Effekt, der auch Projekte betrifft, bei denen noch keine Klappe gefallen ist.

Die Produktion von The Batman 2 sollte eigentlich im November letzten Jahres beginnen, doch nach Beginn der Streiks wurde der März 2024 als neuer Drehbeginn gehandelt, wie Movieweb meldete. Nun könnte es sein, dass die Arbeit am Drehbuch auf Grund des Streiks der Autor:innen noch nicht weit genug vorangeschritten ist, um einen Dreh zu ermöglichen.

Traurig ist das insofern, als die Doppelstreiks in Hollywood vermeidbar waren. Sie wurden derart in die Länge gezogen, weil die Studios und die Streaming-Dienste lange Zeit nicht bereit für eine Rückkehr an den Verhandlungstisch waren. Die Autor:innen legten die Arbeit beispielsweise am 2. Mai 2023 nieder und erst im August ließ sich die Vertretung der Produzenten auf ein weiteres Treffen ein.

Damals häuften sich Berichte, unter anderem beim Branchendienst Deadline , dass die Studios die Streikenden mit dieser Taktik in die Knie zwingen wollten, anstatt zusammen zu einer Lösung zu kommen. Erst Ende September kam es deshalb zu einer Einigung, während der Schauspiel-Streik sogar bis November andauerte.

Der nächste DC-Film im Kino ist Joker 2, der am 3. Oktober 2024 in Deutschland startet.