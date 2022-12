The Boys-Star erzählte beim ersten Date von der ekligsten Szene der ganzen Serie – jetzt ist sie seine Freundin

The Boys-Star Brett Geddes hat Details zu seiner abgedrehtesten Szene als Termite enthüllt. Der Dreh war auch Gesprächsstoff für das erste Date mit seiner aktuellen Freundin.

Die 3. Staffel The Boys hat vor allem durch die abgefahrene Herogasm-Szene aufgetrumpft. Hier kam es endlich zur langersehnten Supes-Orgie voller Sex, Drogen und Gewalt. Mit dabei war auch erstmals Brett Geddes als Termite, der einen besonders wahnsinnigen Moment bekam.

Der Star hat jetzt nochmal genauer über den Dreh zur Szene gesprochen und unterhaltsame Details enthüllt.

The Boys-Star erzählte beim ersten Date von wildem Herogasm-Dreh

Gegenüber Entertainment Weekly sprach Brett Geddes nochmal ausführlicher über die Dreharbeiten zur berüchtigten The Boys-Episode. Als er beim ersten Date mit seiner jetzigen Freundin gefragt wurde, was er beruflich mache, antwortete er direkt offen:

Oh ja, ich war am Set nackt. Ich sprang in diesen Penis.

Damit meint Geddes seinen grotesken Termite-Moment, in dem die zugekokste Ant-Man-Version aus The Boys geschrumpft in den Penis seines Freundes (Jarrett Siddall) schlüpft, aufgrund der Drogen niesen muss und seinen Partner dadurch von innen sprengt.

Für die Szene, die etwas länger als eine Woche gedreht wurde, ließ die Crew hinter den Kulissen einen über drei Meter großen Fake-Penis bauen, in dem die Sequenz gefilmt werden konnte.

Obwohl es Geddes' erste Szene am Set war, musste er vor der Kamera direkt nackt sein. Neben dem Dreh im Inneren des künstlichen Riesen-Penis, bei dem der Termite-Darsteller auch mit eimerweise Kunstblut bedeckt wurde, musste er außerdem auf einem Trampolin auf und ab springen, während Fake-Kokain aus geschältem Kartoffelmaterial um ihn herum flog. Wenn das mal keine Story für ein erstes Date ist...

