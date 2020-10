The Masked Singer Staffel 3: Alle enthüllten Kandidaten und ihre Masken

Die erste Maske in The Masked Singer Staffel 3 ist bereits gefallen. Erfahrt hier, welchen Prominenten es erwischt hat und wie Didi Hallervorden als Jurymitglied abgeliefert hat.

Seit heute läuft die 3. Staffel The Masked Singer bei ProSieben. In diesem Artikel informieren wir euch jede Woche über den neuesten Stand an der Masken-Front: Welche Prominenten wurden bereits demaskiert? Wer ist noch verhüllt? Hier erfahrt ihr es direkt nach der Show. (Aktuelle The Masked Singer-Folgen bei Joyn nachholen *)

Das ehemalige Chamäleon Didi Hallervorden war diesmal im neu durchgemischten Rateteam zu Gast und rätselte über aufregende und süße Kandidaten wie Nilpferd, Biene, Katze und Anubis. Noch präsentierte sich die Jury etwas hüftsteif, die Interpretation wirkten eindimensional im Vergleich zu den arrivierten Ruth Moschner und Rae Garvey. Das kann sich den kommenden Ausgaben und etwas Routine aber ändern.

Alle definitiv enthüllten The Masked Singer-Kandidaten

Veronica Ferres ist die Biene. Auf dem Schirm hatte sie keiner.

© ProSieben/ ZDF Veronica Ferres ist die Biene

Katze, Alpaka und mehr: Alle noch nicht enthüllten Kostüme

Nilpferd

© ProSieben Nilpferd in The Masked Singer

Anubis

© ProSieben Anubis

Katze

© ProSieben Katze in The Masked Singer

Alpaka



© ProSieben Alpaka in The Masked Singer

Alien

© ProSieben Alien in The Masked Singer

Erdmännchen

© ProSieben Erdmännchen in The Masked Singer

Skelett

© ProSieben Skelett in The Masked Singer

Frosch

© ProSieben Frosch in The Masked Singer

Hummer

© ProSieben Hummer in The Masked Singer

Staffel 3: Wann geht es weiter mit The Masked Singer bei ProSieben?



Am 27. Oktober, Dienstag, 20.15 Uhr geht es bei ProSieben mit Folge 2 weiter.

So funktioniert The Masked Singer

In der Show treten 10 bis zur vollständigen Unkenntlichkeit verkleidete Prominente vor Jury und Fernsehpublikum auf und singen einen Song. Der Auftrag der Jury, stellvertretend für das Publikum, besteht darin, die Identitäten hinter den Masken zu ermitteln.

Hilfestellung dazu liefern, neben den Auftritten selbst, kleine, sehr vage Hinweise, die tröpfchenweise in Einspiel-Clips präsentiert werden. Die zweiköpfige Jury (plus ein Gast) baut sich daraus ein Bild zusammen, das bestenfalls zur richtigen Lösung führt.

Die Jury:

Bülent Ceylan

Sonja Zietlow

Gast

Aber selbst wenn das Rateteam richtig liegen sollte, wird die Identität der Prominenten erst endgültig geklärt, wenn sie aus der Show ausscheiden. Wer ausscheidet, darüber bestimmt das Publikum am Ende der einzelnen Shows.

Welche ist eure Lieblingsmaske?