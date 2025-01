The Rookie-Ersatz bei Amazon Prime: In dieser neuen Krimiserie geht ein Polizei-Neuling auf Verbrecherjagd

Wer Ersatz für The Rookie sucht, könnte in der neuen Amazon-Serie On Call fündig werden. Darin geht es um ein kalifornisches Polizei-Duo samt Neuling auf Streife.

Der Krimi-Hit The Rookie mit Nathan Fillion hat es vorgemacht und weitere Formate ziehen nach: Die neue Amazon-Serie On Call stellt ebenfalls einen Rookie ins Zentrum, der sich im gefährlichen Arbeitsalltag in Kalifornien zurechtfinden muss. Die Serie streamt ab sofort auf Prime Video.

The Rookie-Ersatz On Call neu auf Amazon: Zwei Polizist:innen in Long Beach auf Verbrecherjagd

"Wir denken, wir kennen diesen Job, bis wir diesen einen Anruf bekommen": Mit diesen Worten eröffnet die erfahrene Streifenpolizistin Traci Harmon (Troian Bellisario) den Trailer zu On Call, in dem sie sich an ihren frisch zugewiesenen Rookie Alex Diaz (Brandon Larracuente) wendet. Als zweitbester ‒ von drei ‒ in seinem Jahrgang auf der Polizeischule, muss sich Diaz den Respekt seiner neuen Vorgesetzten noch verdienen. Ebenso muss er von ihr den Arbeitsalltag im kalifornischen Long Beach kennenlernen, der jede Menge aufregende Einsätze und Gefahren bereithält.

Troian Bellisario (Pretty Little Liars) und Brandon Larracuente (Tote Mädchen lügen nicht) bilden die Gesichter von On Call, hinter der Law & Order-Schöpfer Dick Wolf steht. Die Krimi-Serie wurde von Tim Walsh (Chicago P.D.) und Wolfs Sohn Elliot Wolf erdacht, die hier als Showrunner und Drehbuchautoren fungieren. On Call sollte ursprünglich auf Freeve veröffentlicht werden. 2023 wurde die Serie für einen Start auf Amazon Prime Video weiterproduziert.

Die 1. Staffel von On Call wartet mit 8 Episoden auf. Diese sind seit dem 9. Januar 2025 auf Amazon Prime Video im Streaming-Abo verfügbar.

