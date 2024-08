Thriller-Serie mit Wednesday-Star neu im Stream – und zwar komplett kostenlos

Wenn ihr auf der Suche nach einer packenden Thriller-Serie mit Starbesetzung seid, lohnt sich ein Blick in A Good Girl's Guide to Murder. Und das Beste: Die Serie lässt sich ab sofort kompltt gratis streamen.

Während Jenna Ortega bald in Beetlejuice Beetlejuice die Kinoleinwände erobert, darf sich ihre Wednesday-Kollegin Emma Myers aktuell über den Einzug ins hiesige Streaming-Programm freuen. Denn die Schauspielerin ist in der neuen Mystery-Thriller-Serie A Good Girl's Guide to Murder zu sehen, die ihr ab sofort vollkommen gratis zu sehen bekommt. Wie das geht, erfahrt ihr hier.

Wednesday-Star Emma Myers in Thriller-Serie A Good Girl's Guide to Murder

In A Good Girl's Guide to Murder schlüpft Emma Myers in die Rolle der Schülerin Pip, die ein Faible für True-Crime-Geschichten hegt. Als ihr Schulabschluss ein eigenes Projekt verlangt, rollt sie einen alten Mordfall wieder auf, der sich vor Jahren in ihrer Heimatstadt zugetragen hat.

Die beliebte Schülerin Andie (India Lillie Davies) wurde damals auf schockierende Weise ermordet. Als Täter wurde ihr damaliger Freund Sal (Rahul Pattni) gesehen, der im Anschluss Suizid begangen hat. Doch Pip glaubt, dass mehr hinter dieser Geschichte steckt.

So freundet sich Pip mit Sals jüngerem Bruder Ravi (Zain Iqbal) an, die kurzum beginnen, in dem Fall zu ermitteln. Dabei decken sie eine Reihe unerwarteter und schrecklicher Geheimnisse auf, die ihre von außen so perfekt erscheinende Schule und ihre Besucher:innen betreffen.

BBC/ZDF A Good Girl's Guide to Murder

Die Serie stammt aus der Schöpfung von Poppy Cogan, die zuvor die Serie Red Rose in Entwicklung brachte. A Good Girl's Guide to Murder umfasst insgesamt sechs Episoden, die jeweils etwa 40 Minuten laufen.

So könnt ihr A Good Girl's Guide to Murder streamen

A Good Girl's Guide to Murder könnt ihr ab sofort vollkommen gratis und ohne versteckte Kosten in der ZDF-Mediathek streamen. Ihr müsst dazu nicht einmal ein Abo abschließen. Die Serie wird dazu ab dem 8. September 2024 immer sonntags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen bei ZDFneo im linearen Fernsehen ausgestrahlt.