Thunderbolts* kommt in Kürze zu Disney+: Starttermin des Marvel-Blockbusters ist jetzt bekannt

Fast vier Monate, nachdem Thunderbolts* in den deutschen Kinos gestartet ist, soll der Marvel-Kracher endlich ins Streaming-Abo zu Disney+ kommen.

Die Ära der Avengers ist in diesem Jahr auf der Kinoleinwand mit dem Eintreffen der Thunderbolts* und der Fantastic Four zu Ende gegangen. Ab dem 1. Mai 2025 hat das Marvel-Team der Außenseiter:innen um Florence Pughs Yelena Belova die deutschen Lichtspielhäuser erreicht. Jetzt soll die Chaos-Truppe auch eure Streaming-Geräte zu Hause erobern, denn Thunderbolts* kommt endlich zu Disney+.

Fast 4 Monate nach Kinostart: Thunderbolts* kommt Ende August zu Disney+

Wie Disney+ jetzt offiziell bekannt gegeben hat, müsst ihr euch nicht mehr lange gedulden, bis ihr Thunderbolts* mit einem Streaming-Abo auf euren heimischen Bildschirmen schauen könnt. Der Marvel-Kracher wird am 27. August 2025 bei Disney+ ins Programm einziehen. Damit liegt der Streaming-Start etwa vier Monate nach Kinostart.

Thunderbolts* dreht sich um Black Widows Ziehschwester (Pugh), die gemeinsam mit vier weiteren Außenseiter:innen der Superhelden-Maschinerie von Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) in eine Falle gelockt und gemeinsam mit Bucky Barnes (Sebastian Stan) auf eine gefährliche Mission geschickt wird, die einen gewissen Sentry (Lewis Pullman) beinhaltet ...

Gegen ein Budget von rund 180 Millionen US-Dollar konnte Thunderbolts* laut Box Office Mojo nur knapp über 380 Millionen wieder einspielen. Damit ist der Superhelden-Film der finanziell am wenigsten erfolgreiche Marvel-Film des Jahres. Publikum und Kritik blickten dem Film jedoch weitgehend positiv entgegen. So kommt Thunderbolts* etwa bei Moviepilot auf eine Punktzahl von 6,8 Punkten. Bei Rotten Tomatoes schlägt das Tomatometer auf 88 Prozent gegen einen Audience-Score von 93 Prozent.

Thunderbolts* schon jetzt als Video-on-Demand streamen

Wer nicht auf den Streaming-Start bei Disney+ warten will, hat auch jetzt schon die Möglichkeit, Thunderbolts* im Eigenheim zu streamen – dafür muss jedoch außerhalb eines Abos in die Tasche gegriffen werden. So steht der Superhelden-Film bereits als Video-on-Demand auf den üblichen Plattformen wie Amazon Prime Video, Apple TV, Sky oder Magenta TV als Kauf- oder Leihversion zur Verfügung. Darüber hinaus lässt sich der Streifen auch als physische Kopie auf DVD oder Blu-ray erwerben.