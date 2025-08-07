Tod durch Brezel: Das sind die kuriosesten GZSZ-Serientode aller Zeiten

Wer glaubt, dass es bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten immer nur Kitsch, Romantik und Schmetterlinge im Bauch zu sehen gibt, irrt gewaltig. Wir zeigen euch die kuriosesten Todesfälle aus drei Jahrzehnten GZSZ-Geschichte.

Gute Zeiten, schlechte Zeiten ist das Urgestein unter den Daily Soaps – inzwischen liefen mehr als 8.000 Folgen bei RTL. Auch nach 30 Jahren begeistert die Serie mit ihrem Mix aus nervenaufreibenden Intrigen, kitschiger Romantik und jeder Menge Drama. Eine Sache scheinen die Serienschöpfer aber besonders zu mögen: extrem kuriose Todesfälle. Wir stellen euch die seltsamsten GZSZ-Tode aller Zeiten vor.

Das sind die kuriosesten Tode in der Daily Soap

Eine Killer-Maus sorgt für Angst und Schrecken

In den 90ern gab es bei GZSZ regelmäßig die Rolle der Astrid Seiter (Inka Löwendorf) zu sehen. Zuletzt lebte die junge Frau in Afrika, doch anlässlich eines Geburtstags kehrte sie nach Berlin zurück. Astrid hatte jedoch nicht lange, ihre Zeit in der alten Heimat zu genießen, denn in Folge 1708 (16. April 1999) brach sie plötzlich tot zusammen. Der Grund? Sie wurde von einer afrikanischen Springmaus gebissen, die sie als Geschenk nach Deutschland mitgebracht hatte. Blöd nur: Die Maus war mit einem Virus infiziert, der die junge Frau qualvoll dahinraffte. Sachen gibt's.

Tod durch Brezel: Ganz Deutschland war froh, als sie das Zeitliche segnete

Die Rolle der Irene Galuba (Martina Baumann) war nur wenige Folgen bei GZSZ zu sehen, doch sie gilt bis heute als einer der verhasstesten Charaktere der Serie. Die (ehemalige) Alkoholikerin sorgte ständig für Chaos, Drama und Ärger – besonders ihre Tochter Katrin Flemming-Gerner (Ulrike Frank) litt enorm unter der Tyrannei ihrer Mutter. Zum Glück setzten die Serien-Verantwortlichen dem nervigen Charakter in Folge 3242 (6.Juni 2005) prompt ein Ende: Irene verschluckte sich an einer Brezel und segnete völlig allein das Zeitliche. Die Fans sind wohl heute noch dankbar.

Daunen-Drama mit tödlichem Ausgang

Dieser kuriose Todesfall in Folge 956 (4. April 1996) hat es wirklich in sich. Die Rolle der Tina Zimmermann (Sandra Keller) schmiedete den Plan, ihren Steuerprüfer Claudius Moor (Andreas Krätzig) zu töten, weil dieser sie wochenlang gegen ihren Willen zu SM-Spielen gezwungen hatte. Tina fesselte den Mann und versuchte, ihn mit einem Kissen zu ersticken. Im letzten Moment schaltete sich jedoch ihr Gewissen ein und sie ließ von ihrem Peiniger ab. Was Tina nicht wusste: Das Daunenkissen war während des Kampfes aufgerissen – und wie der Zufall es so will, litt der Steuerprüfer unter einer seltenen Daunenfeder-Allergie. Er starb also noch, nur eben nicht so wie geplant. Die Szene gibt es in diesem Video zu sehen:

Wie beendet man eine Inzest-Beziehung? Richtig: Mit einer Ananas

Der Tod von Herzchirurg Dr. Frederic Riefflin (Dieter Bach) in Folge 5923 ist bis heute unvergessen. Frederic hatte eine Affäre mit einer jungen Frau, ohne zu wissen, dass sie seine eigene Tochter war. Nachdem er von seiner einstigen Jugendliebe Katrin die ganze Wahrheit erfahren hat, konnte er jedoch nicht von seiner Tochter ablassen, sondern plante sogar eine gemeinsame Auswanderung. Katrin konnte dies nicht zulassen und konfrontierte Frederic mit seinen Taten. Als dieser dann sogar gewalttätig wird, muss er prompt dran glauben: Katrins Freundin erschlug den Übeltäter mit einer Deko-Ananas. Anschließend wurde die Leiche auf einer Baustelle entsorgt.

Seit 30 Jahren bei RTL: So kannst du GZSZ schauen

Gute Zeiten, schlechte Zeiten läuft von Montag bis Freitag um 19:40 Uhr bei RTL. Wer nicht auf die TV-Ausstrahlung warten möchte, wird bei RTL+ fündig: Hier gibt es die neuesten Episoden 7 Tage früher zu sehen.