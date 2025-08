Neue Erotikserie in der ARD traut sich, was zuvor keine einzige deutsche TV-Produktion gewagt hat

In der ARD gibt es nur Seifenopern, Krimis und Kochshows zu sehen? Fehlanzeige! Jetzt überrascht der Sender mit seiner ersten eigenen Erotikserie, die sich einem umstrittenen Thema widmen wird.

Den Serien der öffentlich-rechtlichen Sender wird oft nachgesagt, dass sie weichgespülte TV-Fertigkost für die ganze Familie liefern. Und dieses Image kommt nicht von ungefähr: Kitsch-Produktionen wie Sturm der Liebe wirken 20 Jahre nach ihrer Erstausstrahlung längst altbacken, übermäßig prüde und aus der Zeit gefallen.

Doch in der ARD findet wohl ein Umdenken statt, denn jetzt kündigt der Sender die erotisch-düstere Eigenproduktion naked an, die sich laut Angaben des Senders als erste deutsche TV-Serie auf zwei besonders pikante Themen stürzt: Sexsucht und Co-Abhängigkeit.

Sexsucht, Abhängigkeit und die Abgründe der menschlichen Seele: Diese neue ARD-Serie ist nichts für Kinder

Wie die ARD ankündigt, will naked als erste deutsche Serie das Thema Sexsucht und deren tragische Auswirkungen auf das Umfeld der Betroffenen beleuchten. (Im Jahr 2022 wagte sich Amazon mit Love Addicts zwar schon an die Thematik, allerdings handelte es sich um eine lockere Comedy-Serie, die nicht die Abgründe der menschlichen Seele darstellte.) Drehbuchautorin Silke Eggert verarbeitet in der Serie ihre eigenen Erfahrungen und erzählt deshalb eine Geschichte, die "eindringlich" und "schonungslos" darstellen soll, was mit Menschen passiert, die in einen Sog aus Lust, Abhängigkeit und Obsession geraten. Der Sender verspricht ein "erotisches Psychodrama" und will auf eine Mischung aus Sex, Spannung und Thrill setzen.

Im Zentrum der Serie stehen Marie (Svenja Jung) und Luis (Noah Saavedra), die sich auf einer Kostümparty kennenlernen und Hals über Kopf ineinander verlieben. Doch was als erotische Realitätsflucht beginnt, entpuppt sich bald als ein knallharter Albtraum: Luis ist süchtig nach Sex – und Marie wird süchtig nach Luis. Schon bald gerät Marie immer tiefer in einen Teufelskreis aus Lust, Co-Abhängigkeit und Angst. Wird sie sich aus ihrer misslichen Lage befreien können, bevor es zu spät ist?

Sensation im TV: Matt Damon knackt Millionen-Gewinn bei Wer wird Millionär

Dann startet naked im TV

Bis ihr euch selbst ein Bild von der erotischen Serie machen könnt, dauert es noch eine Weile: Die neue Serie naked steht ab Mittwoch, dem 1. Oktober 2025, in der ARD Mediathek auf Abruf bereit. Im linearen TV dauert es etwas länger: Naked läuft am Freitag, dem 3. Oktober 2025, in der ARD.