Tom Holland im Krankenhaus: Spider-Man 4-Dreh wird nach Stunt-Unfall unterbrochen

Eine leichte Verletzung von Marvel-Star Tom Holland hat für eine Unterbrechung des Spider-Man 4-Drehs gesorgt. Hat der Stunt-Unfall Folgen für den geplanten Kinostart des Films?

Stunt-Unfälle sind in Hollywood leider keine Seltenheit und gehen auch nicht immer glimpflich aus. Nun erwischte es Tom Holland am Set des kommenden MCU-Films Spider-Man: Brand New Day. Wie unter anderem Deadline berichtet, zog sich der Schauspieler bei einem Stunt eine leichte Gehirnerschütterung zu und wurde dafür im Krankenhaus behandelt.

Tom Hollands Set-Unfall sorgt für Drehpause bei Spider-Man 4

Der Vorfall ereignete sich demnach am vergangenen Freitag während Stunt-Aufnahmen in den Leavesden Studios im britischen Watford. Dabei stieß sich Holland offenbar den Kopf. Laut einem Bericht des Guardian kam Holland daraufhin ins Krankenhaus, nahm aber bereits am nächsten Abend an einer Benefiz-Veranstaltung teil.

Unglücklicherweise musste er das Dinner aus gesundheitlichen Gründen verlassen. Als Vorsichtsmaßnahme erholt er sich nun für einige Tage – Gehirnerschütterungen können teilweise lebensgefährliche Spätfolgen haben.

Auswirkungen auf den Kinostart von Spider-Man: Brand New Day am 30. Juli 2026 stehen bisher nicht fest. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, wird der Dreh zunächst für ein paar Tage pausiert, nach denen Holland wieder ans Set des Superhelden-Blockbusters zurückkehren soll. Weitere Verletzte gab es offenbar keine.

Die Dreharbeiten zum nächsten Film des MCU begannen Anfang August im schottischen Glasgow, das als Double für New York herhält. Spider-Man 4 soll wieder etwas bodenständigere Unterhaltung bieten und sich in dieser Hinsicht vor allem von seinem Vorgänger Spider-Man: No Way Home abheben.

Seht hier das erste Set-Video zu Spider-Man: Brand New Day

Spider-Man: Brad New Day - Featurette Day One on Set (English) HD

Worum geht es in Spider-Man 4 mit Tom Holland?

Der vierte Teil der Spider-Man-Reihe des MCU setzt die Uhr gewissermaßen auf Null zurück, nachdem Doctor Strange die Multiversums-Risse am Ende von No Way Home schloss und somit die Erinnerungen der Menschheit an Peter Parker löschte.

Dieser versucht fortan, sich mit seinem neuen Leben zu arrangieren, indem er sich hauptsächlich auf sein Heldendasein als Spider-Man fokussiert. Doch kann das für ihn funktionieren?

Neben Tom Holland kehren auch Zendaya und Jacob Batalon in ihre bekannten Rollen zurück. Neu mit dabei sind unter anderem Sadie Sink, Jon Bernthal und Tramell Tillman. Die Regie übernimmt Destin Daniel Cretton (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings).