Spider-Man 4 wird ganz anders als No Way Home: Neue Details enthüllen Richtungswechsel im MCU

MCU-Chef Kevin Feige hat ein paar neue Details zur Story von Spider-Man 4 verraten. Die Fortsetzung mit Tom Holland soll eine völlig neue Spidey-Ära eröffnen.

Das tragische Ende von Spider-Man: No Way Home hat den Superhelden in eine ungewisse Zukunft entlassen. Im Finale lässt Peter Parker (Tom Holland) von Doctor Strange das Wissen über den Superhelden aus dem Bewusstsein aller Menschen löschen. Damit ist Spidey völlig auf sich allein gestellt und kann auch nicht auf die Unterstützung seiner Liebsten wie MJ (Zendaya) zählen.

Die Marvel-Filmreihe selbst steht damit in der kommenden Fortsetzung Spider-Man: Brand New Day vor einer Art Neuanfang. Über die Story hat Marvel Cinematic Universe (MCU)-Chef Kevin Feige jetzt neue Details offenbart.

Spider-Man: Brand New Day soll Marvel-Reihe auf den Boden zurückholen

Im Gespräch mit Steve Weintraub von Collider zum neuen Marvel-Blockbuster The Fantastic Four: First Steps hat Feige auch ein paar Details zum kommenden Spider-Man-Film verraten:

Ich glaube, im Ende von No Way Home steckt ein Versprechen: So traurig es auch ist, dass Peter von allen in seinem Leben vergessen wurde, sehen wir ihn in den Spider-Man-Geschichten von Tom Holland zum ersten Mal als echten Spider-Man. Er ist allein, hat sich der Rettung der Stadt verschrieben und kümmert sich – in Ermangelung eines besseren Begriffs – um Straßenkriminalität, nicht um weltbedrohende Ereignisse.

Der vierte Spidey-Teil mit Tom Holland soll die Marvel-Reihe also buchstäblich auf den Boden zurückholen. Zuletzt hat No Way Home puren Multiversum-Bombast mit vielen bekannten Figuren der bisherigen Spider-Man-Ären zelebriert.

Holland sprach vor kurzem schon darüber, dass sich der Dreh von Spider-Man: Brand New Day wieder mehr nach "old-school filmmaking" mit echten Locations statt Greenscreen-Overkill anfühlen soll.

Als Partner für die Bekämpfung von Straßenkriminalität soll der Superheld im kommenden Film den Punisher (Jon Bernthal) an die Seite bekommen. Dazu sagte Feige noch:

Wenn man das also macht, fragt man sich: 'Okay, wer sind die anderen Straßenfiguren, mit denen wir ihn noch nie interagieren gesehen haben?' Und natürlich finde ich es toll, dass der Punisher in einem Spider-Man-Comic seinen Anfang nahm. Dieses tolle Cover … Ich möchte nicht zu viel verraten, aber Destin – ich sage zu viel – Destin macht gerade einen tollen Job bei diesem Film, dessen Dreharbeiten bald beginnen.

Der vierte Spidey-Teil wird von Shang-Chi-Regisseur Destin Daniel Cretton inszeniert. Neben Holland und Bernthal wurde die Rückkehr von Zendaya als MJ bereits für Spider-Man: Brand New Day bestätigt. Neu dabei wird Stranger Things-Star Sadie Sink in einer noch unbekannten Rolle sein.

Wann startet Spider-Man 4 im Kino?

In den deutschen Kinos soll Spider-Man: Brand New Day am 30. Juli 2026 starten. Der letzte MCU-Blockbuster in diesem Jahr ist The Fantastic Four: First Steps, der ab dem 24. Juli 2025 auf der großen Leinwand zu sehen ist.