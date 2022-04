Top 4K-Fernseher bei Amazon zum Tiefstpreis: Über 600 Euro sparen bei Samsung-TVs

Sparen bei Amazons Oster-Angeboten: Amazon bietet diverse Samsung-Fernseher deutlich günstiger an. Wir haben die besten Angebote für euch parat.

Ostern steht vor der Tür, und obwohl die Tage länger werden und wir wieder mehr Zeit an der frischen Luft verbringen, locken die Feiertage mit viel freier Zeit. Wer die vor dem 4K-Fernseher verbringen möchte und passend dazu noch nach einem neuen Modell fürs heimische Wohnzimmer sucht, sollte sich unbedingt bei den Oster-Angeboten von Amazon * umschauen.

Denn der Online-Händler bietet aktuell diverse QLED-Fernseher von Samsung mit 4K-Auflösung deutlich unter der Unverbindlichen Preisempfehlung an. Wir haben uns die Deals näher angeschaut und verraten euch, wo ihr gegenüber dem Originalpreis am meisten sparen könnt.

Solltet bei diesen Angeboten für euch nichts dabei sein, findet ihr weitere Tipps in unserem Artikel zu aktuellen 55 Zoll-Fernsehern von Samsung, LG und anderen Anbietern: 5 günstige 55-Zoll-Fernseher mit 4K ab 500 Euro.

Samsung-Fernseher mit 4K: Jetzt mit Amazons Oster-Angeboten maximal sparen

Samsung 70-Zoll-TV mit 4K zum absoluten Tiefstpreis

© Samsung Samsung GU70AU7199

Amazon bietet mit diesem Fernseher inklusive 4K und 70-Zoll-Bilddiagonale ein echtes Schnäppchen an. Ihr spart gegenüber der UVP satte 611 Euro, was einem Rabatt von 47 Prozent entspricht. Das Beste dabei: Bisher gab es diesen Fernseher noch nirgendwo günstiger, ihr bekommt ihn also zum absoluten Tiefstpreis.

Das 70-Zoll-Modell punktet mit HDR, PurColor und Q-Symphony, wodurch ihr ein knackscharfes und besonders farbenfrohes Bild genießen könnt.



Samsung mit 70 Zoll-Diagonale bei Amazon *

* Preis: 688 Euro

Samsung QLED mit 55-Zoll-LCD-TV mit 4K und HDR: 600 Euro sparen



© Samsung Samsung QLED 4K Q70A

Wenn ihr es auf eine etwas kleinere Bilddiagonale abgesehen habt, solltet ihr euch diesen Fernseher von Samsung inklusive 4K-Auflösung näher anschauen. Der QLED 4K Q70A mit 55 Zoll war bislang nur einmal günstiger zu haben und ist bei Amazon derzeit um 47 Prozent reduziert verfügbar.



Dieses Gerät ist mit HDR ausgestattet, unterstützt die Wiedergabe in 120Hz und verfügt über Samsungs hauseigenen 4K-Quantum-Prozessor, der für Entertainment in 4K auf Top-Niveau sorgt.

Samsung QLED 4K Q70A 55 Zoll bei Amazon *

* Preis: 699 Euro

Samsung Crystal mit 55 Zoll in extra schmal und extra günstig

© Samsung Samsung Crystal UHD 4K TV 55 Zoll

Als Alternative zu Samsungs QLED-Modell mit 55-Zoll-Bilddiagonale hat Amazon auch noch diesen Crystal-UHD-Fernseher im Angebot. Das Modell unterstützt ebenfalls 4K und HDR sowie Q-Symphony. Ein besonderer Clou besteht in dem extra schmalen Gehäuse.



Zwar gab es diesen Fernseher schon einmal etwas günstiger, allerdings hält Amazon momentan den niedrigsten Preis für den GU55AU8079UXZG, der das Angebot trotzdem zu einem echten Schnäppchen macht.

Samsung Crystal GU55AU8079 bei Amazon *

* Preis: 469 Euro

Samsung QLED 4K TV Q80A - 85-Zoll-Fernseher um 650 Euro reduziert

© Samsung Samsung QLED 4K TV Q80A

Das größte Modell, das es in unsere Liste geschafft hat, gibt es bei Amazon derzeit ebenfalls zum absoluten Tiefstpreis: Der QLED 4K TV Q80A mit 85-Zoll-Bilddiagonale kostet derzeit nur 2.649 Euro, was einem Rabatt auf die UVP von 650 Euro entspricht.



Dieser Fernseher verfügt über Samsungs Direct Full Array Technologie, die für besonders gute Kontraste und tiefe Schwarzwerte sorgt. Eine 4K-Auflösung inklusive Quantum-Prozessor, Adaptive Picture, Quantum Dot und Q-Symphony sind ebenfalls mit an Bord.

Samsung QLED 4K TV Q80A 85 Zoll bei Amazon *

* Preis: 2.649 Euro

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.