Amazon bietet beim Prime Day 2022 unter anderem die hauseigenen Kindle Reader deutlich günstiger an. Wir fassen für euch zusammen, bei welchem Modell ihr wie viel Geld sparen könnt.

Neben Black Friday und Cyberweek ist der Prime Day bei Amazon die dritte große Rabattschlacht, die einmal jährlich bei dem Online-Händler stattfindet. Auch im Jahr 2022 hält dieses besondere Event wieder jede Menge interessante Angebote für euch parat, darunter neben diversen Gadgets, Fernsehern und anderen Entertainment-Produkten auch die Amazon Kindle Reader zum deutlich reduzierten Preis.

Wir haben uns die Deals angeschaut und verraten, bei welchen Modellen das Sparpotenzial am größten ist.

Amazon Kindle: Die besten Deals zum Prime Day 2022

Wer mit dem Kauf eines e-Book-Readers liebäugelt, kann beim Prime Day definitiv zuschlagen. Amazon bietet hier tatsächlich alle aktuellen Kindle-Modelle günstiger an, teilweise bis zu 50 Prozent günstiger als der Originalpreis. Damit unterbietet Amazon sogar die Preise des vergangenen Black Fridays.



Amazon Kindles im Angebot:



Wer sich unsicher ist, welches Modell für die eigenen Bedürfnisse am besten geeignet ist, sollte die Varianten untereinander vergleichen.

Wir haben die wichtigsten Features für die drei beliebtesten Kindle-Versionen zusammengefasst:

Kindle (2019)

6-Zoll-Display mit 167ppi

4 LEDs

8 GB Speicher

Kindle (2019)

Kindle Paperwhite 6,8 Zoll

6,8-Zoll-Display mit 300ppi

17 LEDs

8 GB Speicher

verstellbare Farbtemperatur

wasserdicht

Kindle Paperwhite

Kindle Oasis

6,8-Zoll-Display mit 300ppi

25 LEDs

8 oder 32 GB Speicher

verstellbare Farbtemperatur und Lichtsensoren



wasserdicht

Kindle Oasis

Kindle Kids

6-Zoll-Display mit 167ppi

4 LEDs

8 GB Speicher

Jahresabonnement Amazon Kids+

Hülle im Lieferumfang enthalten

Kindle Kids

Weitere aktuelle Angebote von Amazon-eigenen Produkten zum Prime Day 2022 umfassen unter anderem auch das Fire HD 10 Tablet * sowie den Fire TV Stick * in verschiedenen Varianten.

Prime Day 2022 bei Amazon: Was gibt es zu beachten?

Was ist der Prime Day? Beim Prime Day handelt es sich um ein Amazon-exklusives Rabatt-Event, das am 12. und 13. Juli 2022 bei dem Online-Händler stattfindet. Schnäppchenjäger mit Prime-Konto können aber schon ab dem 11. Juli 2022 die ersten Deals abgreifen.



Wann laufen die Angebote bei Amazon? Der Prime Day dauert vom 11. Juli 2022 um 12:00 Uhr bis zum 13. Juli 2022 um 23:59 Uhr. Solange gelten auch die Angebote, die wir euch oben verlinkt haben.



Was gibt es sonst beim Prime Day zu beachten? Der Prime Day richtet sich exklusiv an Abonnenten von Amazon Prime. Nur wer ein Prime-Konto besitzt, kann die Rabatte in Anspruch nehmen. Prime kostet 7,99 Euro pro Monat beziehungsweise 69 Euro pro Jahr. Neukunden können den Dienst für 30 Tage kostenlos testen.