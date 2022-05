Top Gun Foto-Contest: Gewinnt ein XXL Fanpaket inkl. Freikarten

Das Warten hat ein Ende! Der lang ersehnte Action-Blockbuster Top Gun: Maverick startet am 26. Mai endlich deutschlandweit im Kino. Wir belohnen den größten Top Gun Fan pünktlich zum Release mit einem Merch-Paket der Extraklasse.

Für das Sequel zum 80er-Jahre-Klassiker Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel setzt sich Hauptdarsteller Tom Cruise auch über 30 Jahre später erneut in seinen Jet. Als Legende der Lüfte will er sich seinen Platz am Himmel auch von jungen Nachrückern nicht streitig machen lassen. Als Nachfolger des verstorbenen Regisseurs des Originals, Tony Scott, fungierte Joseph Kosinski.



Top Gun: Maverick – Action-Highlight des Jahres

Seit mehr als drei Jahrzehnten ist Pete „Maverick“ Mitchell (Tom Cruise) als Top-Pilot für die Navy im Einsatz. Als furchtloser Testflieger lotet er die Grenzen des Möglichen aus und drückt sich vor der Beförderung, die ihn auf den Boden verbannen würde. Als er eine Gruppe von Top-Gun-Absolventen für eine Sondermission trainieren soll, trifft er auf Lt. Bradley Bradshaw (Miles Teller) mit dem Spitznamen „Rooster“, den Sohn von Mavericks verstorbenem Co-Piloten und Freund Nick Bradshaw, „Goose“.

Konfrontiert mit den Geistern der Vergangenheit, ist Maverick gezwungen, sich seinen tiefsten Ängsten zu stellen, denn die Sondermission wird von allen, die für diesen Einsatz auserwählt werden, das ultimative Opfer fordern.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Top Gun: Maverick ansehen:

Top Gun: Maverick - Trailer 3 (Deutsch) HD

Deutschland sucht den größten Top Gun-Fan!

Vier Freikarten, eine Fliegerjacke, ein Unisex T-Shirt, ein Female Tank Top, eine Weekend Duffle Bag, eine Cap und ein Pin – all das wartet auf die oder den Gewinner:in unseres großen Top Gun: Maverick Foto-Contests. Alles was ihr dafür tun müsst, ist euch in euer bestes Piloten-Outfit zu schmeißen und ein Foto hiervon an gewinnspiel@moviepilot.de zu senden. Viel Erfolg!

Der Foto-Contest läuft bis zum 1. Juni. Mit der Teilnahme erklärt ihr euch einverstanden, dass wir die besten Einsendungen via Instagram-Story auf unserem moviepilot Kanal teilen. Die oder der größte Top Gun-Fan wird danach von uns benachrichtigt.