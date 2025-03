Toxisches Sommerhaus der Normalos-Paar heizt Gerüchteküche an: So steht es wirklich um ihre Beziehung

Noch mehr Drama im Sommerhaus der Normalos: Dieses Albtraum-Paar sorgte ab Stunde 1 für Ärger, jetzt wird in der Presse über ihre Trennung spekuliert. Das sagen sie selbst zu den Gerüchten.

Im Sommerhaus der Normalos gibt es ein Paar, das ab Folge 1 immer wieder für Negativ-Schlagzeilen sorgt: Richard Sternberg (29) und Vanessa Brahimi (28) sind im Haus und beim Publikum extrem unbeliebt. Die Schuld für das schlechte Image liegt dabei eindeutig bei Vanessa. Ab der ersten Sekunde wird deutlich, dass sie alles dafür tun wird, um als Realitystar berühmt zu werden, während er total fehl am Platz wirkt. Das ist an den Trennungsgerüchten dran.

Diese Beziehung ist toxisch: Sie will berühmt werden, er will seine Ruhe

Vanessa ist sich nicht zu schade, für Sendezeit eine schlechte Schauspiel-Einlage nach der anderen aufzuführen. Ständig gibt es Streit, Tränen und Drama; wirklich authentisch wirkt die brünette Schönheit nie. Besonders schlimm: Für Aufmerksamkeit scheut sie sich nicht davor, ihren schüchternen Partner bloßzustellen. Weil dem Filialleiter das gekünstelte Drama seiner Freundin sichtlich peinlich scheint, nimmt er sich zurück, was für noch mehr Streit sorgt. Vanessa wirft ihm vor, sie im Stich zu lassen:

Ich finde es erschreckend, dass du mir nicht den Rücken stärkst, sondern mir das Gefühl gibst, dass du genauso über mich denkst wie die anderen im Haus!

Dass sie im Haus eine Fake-Show abzieht, gibt Vanessa im Gespräch mit Richard offen zu. Ihrer Meinung nach muss ein Paar sich von seiner toxischen Seite zeigen, um beim Publikum interessant zu wirken. Richard wirkt von dem Laientheater sichtlich überfordert, leider kann er sich gegen seine dominante Freundin nicht behaupten.

Vanessa und Richard beziehen Stellung: Haben sie sich im Sommerhaus getrennt?

Vanessa betonte in Folge 2, dass Richard als Mann nicht genug Stärke zeige: "Ich muss halt immer für mich selbst kämpfen!" Kein Wunder also, dass bei so einer toxischen Beziehungsdynamik direkt Trennungsgerüchte laut wurden. Viele Fans spekulieren, dass Vanessa die Show als Sprungbrett sieht und schon mit den Hufen scharrt, um als frisch gebackener Single in Dating-Formaten durchzustarten.

Bei einem gemeinsamen Interview mit dem Blitzlichtgewitter-Podcast hält sich Vanessa jedenfalls verdächtig bedeckt. Sie betont zwar, dass man nicht alles glauben dürfe, was in der Presse steht, trotzdem räumt sie das Gerücht nicht aus dem Weg: "Dazu möchten wir uns zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht äußern." Extrem verdächtig, wie viele Fans finden.

Richard betont im Interview, dass er für Vanessa eine gute Stütze im Sommerhaus gewesen sei: "Alleine hättest du es vielleicht schon vorher abgebrochen." Auf diese Aussage reagiert sie schnippisch: "Das halte ich für einen Vorwurf. [..] Ich hätte niemals aufgegeben. Das liegt einfach nicht in meiner Natur." Es bleibt also abzuwarten, ob die beiden noch ein Paar sind. Eins scheint jedenfalls sicher: Vanessa wird in den nächsten Jahren in einigen Realityshows zu Gast sein – auch wenn sie dafür ihre 6-jährige Beziehung aufs Spiel setzen muss.

Sommerhaus der Normalos: So kannst du die neue Reality-Show schauen

Das Sommerhaus der Normalos ist exklusiv bei RTL+ zu sehen, immer montags erscheint eine neue Folge auf dem Streamingdienst. Ein Sendeplatz im linearen TV ist bisher nicht geplant.