Transformers von Netflix: Trailer zur neuen Serie War for Cybertron Trilogy

Schon lange warten wir auf einen neuen Transformers-Film. Dieses Jahr springt Netflix in die Bresche - mit einer Serie, die unbekannte Welten erforscht. Hier ist der Trailer zu Transformers: War for Cyberptron Trilogy.

Wie geht es weiter mit mit Transformers? Unter den großen Kinofranchises ist die brachiale Actionreihe gerade das einzige, das sich eine längere Pause nimmt. Zwei Filme sollen in Arbeit sein, aber weder im Jahr 2019 noch 2020 kam beziehungsweise kommt ein neuer Film. Seit Bumblebee Ende 2018 herrscht Funkstille. Dank Netflix endet die Pause jedoch bald.

Transformers: Die neue Serie startet noch dieses Jahr

Seit rund einem Jahr ist Transformers: War for Cybertron Trilogy bei dem Streamingdienst in Planung, jetzt gibt es einen neuen Trailer. Die animierte Serie besteht aus drei Teilen.

Schaut den Trailer zu Transformers: War for Cybertron Trilogy

Transformers: War for Cybertron - S01 Trailer (Deutsch) HD

Worum geht es Transformers: War for Cybertron Trilogy?

Wie der Titel bereits andeutet, spielt die Serie auf dem Planeten Cybertron, dem Ursprung der Transformers. Anders als die Filme muss die Serie ohne menschliche Identifikationsfiguren wie Sam Witwicky oder Charlie Watson auskommen. Auch die Erde als üblicher Schauplatz spielt zumindest zunächst keine Rolle. Damit erinnert War for Cybertron Trilogy an die frühen, pureren Zeichentrickserien aus dem Franchise.

© Paramount Transformers

Die Animationsserie soll einen "neuen Animationslook und -Stil" haben, den wir so im Franchise bisher noch nicht zu sehen bekamen. War for Cybertron-Regisseur John Derderian verspricht, in der Serie werden wir "Cybertron wie noch nie zuvor erkunden". Auf dem Planeten tobt in der Serie ein Bürgerkrieg zwischen den guten Autobots mit Anführer Optimus Prime und den bösen Decepticons.

Transformers: War for Cybertron Trilogy startet am 30. Juli 2020 auf Netflix.

Habt ihr Lust auf die Transformers-Serie?