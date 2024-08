Trotz heftiger Super Nanny-Kritik: Katia Saalfrank feiert nach 13 Jahren TV-Comeback mit neuer Show

Deutschlands bekannteste Erziehungsexpertin Katia Saalfrank ist zurück. Doch sie ist nicht in ihrer Rolle als Super Nanny. Sie feiert ihr TV-Comeback mit ihrer eigenen neuen Sendung.

Wer erinnert sich noch? Schreiende Kinder, hilflose Eltern, die mit ihrem Latein am Ende sind und eine Pädagogin, die mehr oder weniger hilfreiche Tipps gibt. Von 2004 bis 2011 schlüpfte Katia Saalfrank in die Rolle der gleichnamigen Sendung Die Super Nanny und besuchte mit dem Kamerateam die hilfesuchenden Familien. Warum die Show damals in Kritik geriet, erfahrt ihr hier.

Drama pur statt kompetenter Pädagogik: Hilft die Super Nanny wirklich?

In jeder Folge der Doku-Soap wurde damals eine Familie in Erziehungsfragen von Katia Saalfrank beraten. Die Super Nanny besuchte dafür die Familien in ihrem gewohnten und familiären Umfeld und verschaffte sich einen Überblick, über die Situationen und vorherrschenden Konflikte. Saalfrank versuchte dabei oft, den Eltern das Verhaltensmuster ihrer Kinder zu „übersetzen“. Auf den ersten Blick eine gute Sache, doch das Konzept der Sendung geriet immer wieder in Kritik. Der Produktion wurde vorgeworfen, dass sich das Publikum vordergründig an den anbahnenden Eskalationen, anstatt den pädagogischen Fähigkeiten der Nanny erfreuen würde. Die Kinder und auch die Eltern würden in der Sendung bloßgestellt werden und mit üblen Beschimpfungen, Ohrfeigen und wüsten Auseinandersetzungen werde die Sensationsgeilheit der Zuschauer:innen befriedigt. RTL geriet immer mehr in die Kritik, sodass der Sender für eine Folge sogar Bußgeld zahlen musste. Der Grund: „Verletzung der Menschenwürde“. Nach rund sieben Jahren wurde sich dann 2011 trotz solider Quoten dazu entschieden, das Coaching-Format abzusetzen. Auch Saalfrank stand bald nicht mehr hinter dem Konzept, dass immer mehr Richtung Scripted Reality gehen sollte.

Neuer Sender, neue Chance? Katia Saalfrank bekommt neue Show

Saalfrank kehrt zwar nicht als Super Nanny zurück, aber in ihrer Funktion als Pädagogin und Familientherapeutin. In Helft uns! Die Familienretter analysiert Katia Saalfrank Beziehungen innerhalb einer Familie und deren Konflikte und wie diese Hürden überwunden werden können. Anders als bei Die Super Nanny werden hier aber keine „echten“ Familien gezeigt. Die Konflikte werden von Schauspielern und Komparsen zugespitzt dargestellt und Saalfrank reagiert von außen auf die Geschehnisse. Als Familienretterin geht sie dabei Fragen, nach zu viel Social-Media-Konsum oder warum Eltern den Partner ihres Kindes nicht mögen, nach.

RTL2 Katia Saalfrank kehrt als Familienretterin ins TV zurück

TV & Streaming: So kannst du Katia Saalfrank als Familienretterin schauen

Helft uns! Die Familienretter wird ab dem 9. September täglich von Montag bis Freitag um 16:05 Uhr bei RTL2 ausgestrahlt. Nach der Ausstrahlung im TV sind die Folgen sieben Tage kostenlos auf RTL+ verfügbar. Danach können sie im Abo gestreamt werden.