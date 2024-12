TV total-Praktikum hat sich ausgezahlt: So reich ist Elton wirklich

Bekannt als Stefan Raabs "Praktikant" hat sich Elton einen Namen in der deutschen Fernsehlandschaft gemacht. Jetzt ist bekannt, wie viel der Entertainer im Laufe der Jahre tatsächlich verdient hat.

Nicht nur seine Rollen in 1, 2 oder 3 und Wer weiß denn sowas?, sondern auch seine neue Show bei RTL namens Elton's 12 lassen es vermuten: Elton ist dick im Geschäft. Doch wieviel der Entertainer wirklich an Vermögen angehäuft hat, erfahrt ihr hier.



So viel Geld hat Elton wirklich

Elton, der eigentlich Alexander Duszat heißt, hat in seiner Fernsehkarriere schon viele Stationen durchlaufen. Vor allem als "Praktikant" von Stefan Raab wurde Elton der Fernsehwelt bekannt. Nach einigen Jahren im Schatten von Raab und vielen eigenen TV-Moderationen hat sich bei Elton einiges an Geld angesammelt.



So soll der Fernsehmoderator ein Vermögen von 4 Millionen Euro besitzen. Der Wert bezieht sich auf Angaben des Vermögensmagazins . Wichtig zu erwähnen ist, dass es sich hierbei um Schätzungen handelt, die sich auf seine verschiedenen Auftritte zurückführen lassen.

Stefan Raab und Blamieren oder Kassieren: Warum Elton so erfolgreich geworden ist

Elton ist längst aus dem Schatten von Stefan Raab herausgetreten. Zwar trat er noch in seiner Show Du gewinnst hier nicht die Million auf, hat aber auch viele eigene Projekte am Laufen. So hat er durch seine jahrelange Erfahrung als Moderator von Schlag den Star auch Ableger wie Schlag den Henssler und Schlag den Besten moderiert.

Die Moderation des Formats "Blamieren oder Kassieren" führte zu einigen Auskopplungen, darunter eine eigene RTL-Show und vermehrte Auftritte bei Das Duell um die Welt mit Joko und Klaas. Ob Elton mit seiner neuen Show Elton's 12 bei RTL seinen neuen Hauptsender gefunden hat oder ProSieben treu bleiben wird, bleibt abzuwarten.



Wo kann man Elton aktuell sehen?

Elton ist aktuell vor allem bei Wer weiß denn sowas? als Teamkapitän zu sehen. Die Quizshow läuft von Montag bis Freitag um 10.30 Uhr und 18.00 Uhr im Ersten. In der ARD-Mediathek können auch ältere Folgen gesehen werden.



Ansonsten kann man den Entertainer in seiner Show Elton's 12 sehen. Die Show läuft monatlich und die nächste Ausgabe erscheint am 4. Januar.