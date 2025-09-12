TV total sollte vor 28 Jahren ganz anders heißen: Das war Stefan Raabs ursprüngliche Idee

TV total ist eine der bekanntesten Shows Deutschlands. Doch was die wenigsten wissen, die Sendung von und mit Stefan Raab sollte eigentlich einen anderen Namen tragen.

1999 wurde TV total erstmals ausgestrahlt und wurde nicht nur DIE Kultsendung in Deutschland, sondern machte auch Moderator Stefan Raab von heute auf morgen zur TV-Legende. Die Show wurde erst einmal in der Woche ausgestrahlt, 2001 dann ganze viermal. 2015 legte Raab zwar sein Zepter nieder, dennoch erfreut sich die Show unter Sebastian Pufpaff weiterhin großer Beliebtheit.

Doch was viele Fans nicht wissen, TV total sollte eigentlich anders heißen – und unter diesem Namen wurde sogar eine Sendung ausgestrahlt.

Stefan Raab hatte selbst die Idee für eine Late-Night-Show

Wie kreativ Stefan Raab in der Vergangenheit war, ist dem Entertainer nicht abzusprechen. Damals verwandelte sich alles, was er anfasste zu Gold. So stampfte er die Wok-WM, Stockcar-Crash-Challenge, Schlag den Raab oder Raabs Poker-Nacht aus dem Boden. Um nur einige seiner Erfolge zu nennen.

Da wundert es nicht, dass auch die Idee für TV total aus Raabs eigener Feder stammt. Der damalige VIVA-Moderator erstellte ein Konzept für seine eigene Late-Night-Show, stieß bei den großen Sendern aber auf wenig Begeisterung, weswegen Raab die Sache selbst in die Hand nahm. 1997 produzierte er selbst eine 53-minütige Ausgabe seiner Show. Unter anderem mit diesen Inhalten:

"Nippel": Knöpfe, mit denen Raab zwischendurch immer verschiedene Videoclips einblendete (späteres Markenzeichen von TV total)

Das erste Rabigramm für Rudi Carrell

Ein animierter Playmobilfilm über das Privatleben von Corinna und Michael Schumacher

Er lud Stargäste wie Karl Dall, Verona Pooth (damals Feldbusch) und Modezar Rudolph Moshammer

Eine Kategorie, in der Raab 24 Stunden in einen fremden Beruf reinschnuppert (ähnlich wie später Raab in Gefahr)

Eine Showtreppe mit Porträts von Hans Rosenthal, Hans-Joachim Kulenkampf und Peter Frankenfeld

So sollte TV total ursprünglich heißen

Es sollte eineinhalb Jahre dauern, bis Raab die Chance bekommen sollte, seine Show im Fernsehen zu präsentieren. Ob das geringe Interesse der Sender am Namen der Sendung lag? Raabs Show lief nämlich erst unter dem Namen Das kann ja mal passieren.

Als im Abendprogramm durch die Absetzung der Ulla Kock am Brink Show bei ProSieben ein Sendeplatz frei wurde, musste dieser schnellstmöglich wieder besetzt werden – die Möglichkeit für Raab. Und tatsächlich wurde seine Show ins Programm aufgenommen, allerdings unter dem Namen TV total.