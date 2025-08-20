Über 240.000 Euro verloren: So wenig Geld gewann der Villa der Versuchung-Sieger

Die erste Staffel von Villa der Versuchung ist zu Ende und hat einen Promi als Sieger:in gekürt. Doch wie viel Geld ist zum Schluss im Jackpot noch übrig?

Sat.1 ging in diesem Jahr mit der neuen Reality-Show Villa der Versuchung auf Sendung. Die Promis spielten in der Show um satte 250.000 Euro Preisgeld, doch es gab einen Haken: Alles, was sie sich an Luxus leisten wollen – Betten, Zigaretten, Snacks – kostet. Und geht von der Gewinnersumme ab. Das ist manchen Teilnehmenden völlig egal, andere achten penibel auf jeden Cent.

Auf Joyn+ ist das Finale des Formats bereits zu sehen. Wir verraten euch, wer gewonnen hat und wie viel Geld am Ende im Jackpot übriggeblieben sind.

Villa der Versuchung 2025: Dieser Promi gewinnt Staffel 1

In der finalen Folge waren nur noch 6 Promis übrig. Diese mussten zwei unter sich auswählen, die im Versuchungszimmer gegeneinander antreten, einer von ihnen wird daraufhin die Show verlassen. Die Wahl fiel auf Raúl und Seven. Die beiden Männer bekamen im Versuchungszimmer ein Angebot: Sie konnten 5.000 Euro nehmen und die Sendung verlassen. Wenn keiner von ihnen das Angebot annimmt, müssen beide gehen. Raúl entschied sich am Ende, das Geld zu nehmen und die Show – mehr oder weniger – freiwillig zu verlassen.

Auch interessant: Nach Villa der Versuchung will Jimi Blue Ochsenknecht mit Raúl in diese Show

Im letzten Spiel flogen zwei weitere Promis raus: Seven und Manni. Zum Schluss standen Sara, Jasmin und Patricia im Finale. Die drei Frauen mussten sich ein letztes Mal ihren bereits ausgeschiedenen Mitstreiter:innen stellen, denn die wählten am Ende die Siegerin. Mit einer knappen Stimmenmehrheit gewinnt Jasmin Herren Villa der Versuchung.

Dieser schmale Jackpot bleibt übrig

Zur Erinnerung: Ursprünglich waren satte 250.000 Euro im Jackpot. Eine Gewinnsumme, die es kaum in einer Reality-Show zu gewinnen gibt. Schon zu Beginn der Sendung wurde schnell klar, dass von dem Geld am Ende wohl nicht mehr viel übrigbleiben wird. Und tatsächlich gewinnt Jasmin am Ende nur schlappe 9.199 Euro. Für den Realitystar aber kein Grund traurig zu sein. Für Jasmin zählt jeder Cent, denn sie ist hoch verschuldet.