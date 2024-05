Über 50 Jahre konnte niemand diesen Film sehen: Dank Herr der Ringe-Regisseur läuft er ab sofort bei Disney+

Die Musikdokumentation Let It Be über die Beatles kehrt nach über 50 Jahren in die Öffentlichkeit zurück. Peter Jacksons Team restaurierte das Werk für Disney+.

Über 50 Jahre lang schlummerte die Beatles-Dokumentation Let It Be hinter verschlossenen Türen. Zu schmerzhaft war das Werk für viele Fans der erfolgreichen Band, das während der Entstehung ihres letzten Albums aufgenommen und 1970 kurz nach ihrer offiziellen Trennung auf die TV-Bildschirme gebracht wurde.

Peter Jacksons Team von Park Road Productions restaurierte die Dokumentation von Regisseur Michael Lindsay-Hogg nun in einem aufwändigen Prozess. Das Ergebnis ist ab sofort bei Disney+ im Streaming-Abo zu sehen.

Let It Be bei Disney+: Beatles-Dokumentation das erste Mal seit 54 Jahren zu sehen

2021 veröffentlichte Peter Jackson die Doku-Serie The Beatles: Get Back auf Disney+ und nutzte darin umfangreiches Rohmaterial hinter Lindsay-Hoggs ikonischer Dokumentation. Jetzt ist diese erstmals seit über 50 Jahren in ihrer Originalfassung zu sehen. Nachdem der Film im April 1970 als TV-Special ausgestrahlt wurde, war dieser seit 1982 nicht mehr offiziell verfügbar und nur noch über VHS-Kopien und -Mitschnitte zu sehen, die ihren Weg irgendwann auch in dubiose Ecken des Internets fanden.

Nachdem sich Jackson für Get Back ausgiebig mit dem Originalmaterial befasst hatte, versteht der Herr der Ringe-Regisseur die Veröffentlichung der restaurierten Fassung als Erweiterung seiner Beatles-Reihe. So erklärte er in einem offiziellen Statement (via Variety ):

Ich bin begeistert, dass Michaels Film Let It Be restauriert wurde und nach Jahrzehnten wieder erhältlich sein wird. Ich konnte mich glücklich schätzen, für Get Back an Ausschnitte des Films zu kommen und ich habe immer gedacht, dass Let It Be die Get Back-Geschichte vollenden muss. Über drei Teile haben wir gezeigt, wie Michael und die Beatles diese bahnbrechende Doku gedreht haben und Let It Be ist diese Doku.

Seht hier den Trailer zu The Beatles: Get Back:

The Beatles Get Back - S01 Trailer (Deutsche UT) HD

Auch wenn Peter Jackson sich dem Rohmaterial hinter Let It Be in Get Back mit einer Laufzeit von fast 8 Stunden weitaus umfangreicher annehmen konnte, enthält das Original von Lindsay-Hogg dennoch Material, das in Get Back noch nicht zu sehen war.

Darin wird ein unkommentierter und roher Einblick in den Entstehungsprozess des Erfolgs-Albums Let It Be, sowie gemeinsame Proben von John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr mit schönen und schwierigen Momenten als Band gegeben. Das Konzert auf dem Dach der Londoner Apple Corps im Januar 1969 bildet zudem auch hier den krönenden Abschluss und Höhepunkt der Dokumentation, das gleichzeitig den allerletzten Live-Auftritt der Beatles vor ihrer Trennung darstellt.

Auch Regisseur Michael Lindsay-Hogg gab Jacksons Vorhaben einer restaurierten Fassung seine volle Unterstützung. So befürwortete er die Neuerscheinung seines Films für ein Publikum, das nun anders auf diese besondere Abschlusszeit der Beatles zurückblicken kann:

Wie oft sieht man Musikern dieses Kalibers dabei zu, das, was sie sich in ihren Köpfen vorstellen, in Liedern zu verwirklichen? Und dann kommt man auf dieses Dach und man sieht ihre Aufregung, ihre Kameradschaft und die Freude daran als Band zu spielen, wie wir jetzt wissen, zum letzten Mal, und wir sehen das alles mit dem vollen Verständnis darüber, wer sie waren, wer sie immer noch sind und mit ein wenig Wehmut. Ich war komplett überwältigt davon, was Peter mit Get Back aus dem Material gemacht hat, was ich vor über 50 Jahren gedreht habe.

Jetzt bei Disney+: Restaurierte Fassung von Let It Be erweckt die Musikdoku neu zum Leben

In einem Interview mit der New York Times erklärte Michael Lindsay-Hogg dazu, was die Restauration durch Peter Jacksons Team für seine ikonische Dokumentation ausmache. Dabei sei der Film 54 Jahre später im 21. Jahrhundert angekommen, ohne jedoch den Charme der späten 1960er Jahre zu verlieren:

Die neue Version ist eine 21. Jahrhundert-Version eines 20. Jahrhundert-Films. Es ist auf jeden Fall heller und lebendiger als das, was auf dem Videoband gelandet ist. Es sieht nun so aus, wie es 1969 oder 1970 hätte aussehen sollen, auch wenn Peter dem Film auf meine Bitte hin einen filmischeren Look als Get Back gegeben hat, was einen etwas moderneren und digitaleren Look hatte.

Wie das Ganze aussieht, könnt ihr ab sofort auf Disney+ selbst erleben. Let It Be ist seit dem 8. Mai 2024 auf dem Streamingdienst im Abo verfügbar.