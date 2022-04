Überraschende Doctor Strange 2-Laufzeit: So viel Zeit müsst ihr inklusive Post-Credit-Szene einplanen

Die Doctor Strange 2-Laufzeit ist bekannt. Für alle, die die Dauer bis zur Post-Credit-Szene wissen möchten, haben wir einen Ablauf zusammengestellt.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness überraschte Marvel-Fans. Die Laufzeit des MCU-Spektakels ist mit 126 Minuten deutlich kürzer als die anderer aktueller Superhelden-Blockbuster wie The Batman. Aber wie viel Zeit vergeht für Zuschauende bis zur Mid- und Post-Credit-Szene? Wir haben einen Plan aufgestellt.

Doctor Strange 2-Laufzeit: So lange müsst ihr auf Marvels Post Credit-Szene warten

Nimmt man vorangegangene Marvel-Kracher als Maßstab, ergibt sich etwa folgende Aufstellung:

Doctor Strange 2-Hauptfilm: 0:00:00 - 1:55:00

0:00:00 - 1:55:00 Doctor Strange 2-Credits Teil 1: 1:55:00 - 2:00:00

Doctor Strange 2 Mid-Credit-Szene: 2:00:00 - 2:01:00

2:00:00 - 2:01:00 Doctor Strange 2-Credits Teil 2: 2:01:00 - 2:05:00

Doctor Strange 2 Post-Credit-Szene: 2:05:00 - 2:06:00





Wann kommt Doctor Strange 2 mit Benedict Cumberbatch in die Kinos?

Genau lässt sich jeder Zeitpunkt nicht vorhersagen, gerade die Post-Credit-Szenen können in der Länge variieren. Wer sich aber nur für den Hauptfilm interessiert, wird definitivDas wird Zuschauende freuen, die die The Batman-Laufzeit für eine Frechheit hielten

Ob sich der Kinobesuch kompakt oder langwierig gestaltet, werden Fans bald herausfinden. Doctor Strange: In the Multiverse of Madness mit Benedict Cumberbatch kommt am 4. Mai 2022 in die Kinos.

Marvel-Nachschub im Podcast: Wie gut ist die Disney+-Serie Moon Knight wirklich?

Das Marvel Cinematic Universe hat einen neuen (Anti-)Helden. Wir diskutieren im Moviepilot-Podcast Streamgestöber über die ersten Folgen der düsteren Disney+ Serie Moon Knight.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast widmen wir uns der Frage: Macht Moon Knight wirklich alles anders als die anderen MCU-Serien? Oder lohnt sich die düstere Charakterstudie mit Oscar Isaac nur für eingefleischte Marvel-Fans?



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Freut ihr euch auf Doctor Strange 2?