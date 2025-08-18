Überraschendes Sci-Fi-Crossover: In Star Trek tauchte gerade ein ganz besonderes Raumschiff auf

Star Trek-Fans kennen alle den Doktor vom Raumschiff Voyager. Doch ein anderer Doktor aus der am längsten laufenden Sci-Fi-Serie scheint der Enterprise jetzt einen Besuch abgestattet zu haben.

In der letzten Episode von Star Trek: Strange New Worlds kam es zu einem denkwürdigen Sci-Fi-Crossover, das die meisten nicht einmal mitbekommen haben. Wie ein paar Adleraugen-Trekkies aber kurz darauf mit dem Rest der Welt teilten, scheint der Doktor der Enterprise einen subtilen Besuch abgestattet zu haben.

Nein, nicht der von Robert Picardo gespielte Holo-Doktor aus Star Trek: Raumschiff Voyager, sondern der Doktor aus Doctor Who.

Star Trek trifft Doctor Who: Das ultimative Sci-Fi-Crossover haben die meisten gar nicht mitbekommen

Ganz genau, wer ganz genau hingesehen hat, konnte die TARDIS des Time Lords aus Doctor Who im Hintergrund von Strange New Worlds entdecken. Dabei handelt es sich um das erste offizielle TV-Crossover zwischen der am längsten laufenden Sci-Fi-Serie (Doctor Who gibt es seit 1963) und dem am zweitlängsten laufenden Vertreter des Genres (Star Trek läuft seit 1966). Welche Inkarnation des durch Raum und Zeit reisenden Doktors in Star Trek geparkt hat, lässt sich aber nicht wirklich sagen. Seht selbst:

Das Easter Egg war in der Strange New Worlds-Episode Der Sehlat, der sich in den Schwanz biss zu entdecken: Staffel 3, Folge 6. Die ging am 14. August bei Paramount+ an den Start und hatte laut TrekMovie sogar noch mehr Referenzen zu bieten. Etwa auf die klingonische Legende von der Weltraumkreatur, die ganze Schiffe verspeist, welche Wolf (Michael Dorn) bereits in Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert erwähnte.

Ein Crossover mit Ansage? Der Doktor hatte bereits einen Star Trek-Besuch geplant

Lustigerweise hatte der 15. Doktor (Ncuti Gatwa) selbst erst Star Trek in seiner Serie. Zu Beginn seiner Ära auf Disney+ erwähnte seine TARDIS-Begleiterin Ruby (Millie Gibson) die Transporter vom Raumschiff Enterprise, woraufhin der Time Lord meinte: "Wir müssen sie irgendwann besuchen." Hier der Original-Clip:

War das kleine Crossover als zwischen BBC und Paramount abgesprochen? Vermutlich nicht. Wahrscheinlich ist es, dass die Star Trek-Macher:innen die kleine Referenz gesehen haben und beschlossen, den Sci-Fi-Gruß über den Atlantik zu erwidern.

Erzählerisch unmöglich ist der Besuch des Doktors allerdings überhaupt nicht. Schließlich kann der Zeitreisende auch in unterschiedliche Universen abdriften und in Comic-Form sind gemeinsame Abenteuer mit dem Time Lord und der Sternenflotte längst Realität.