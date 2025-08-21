Überraschung für Maxton Hall-Fans: Vor Staffel 2 kommt großes Reunion-Special zu Amazon – und zwar schon in 6 (!) Tagen

Die 2. Staffel von Maxton Hall erscheint im November 2025 bei Prime Video. Vorher dürfen sich Fans jedoch auf ein besonderes Special freuen, zu dem es jetzt einen Trailer gibt.

Fans der beliebten YA-Serie Maxton Hall müssen sich noch ein paar Monate gedulden, bis die 2. Staffel bei Amazon Prime Video eintrifft und die dramatische Liebesgeschichte von Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) und James Beaufort (Damian Hardung) weitererzählt. Um die Wartezeit ein wenig zu versüßen, hat sich der Streaming-Dienst nun eine besondere Überraschung für alle Fans überlegt.

Denn es kommt ein eigenes Reunion-Special, das die Stars der Serie vor Staffel 2 zusammenbringt.

Maxton Hall: Reunion kommt vor Staffel 2 – Wiedersehen mit Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten bei Amazon

In Maxton Hall: Reunion trifft der Cast um Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten bei einem großen Wiedersehen vor der Kamera aufeinander und spricht über ihre Zeit bei der Serie. Dabei erzählen sie vom Dreh am Schloss Marienburg, von Erinnerungen vor sowie hinter den Kulissen und beantworten Fanfragen.

Schaut hier den Trailer zu Maxton Hall: Reunion

Maxton Hall: Reunion - Trailer (Deutsch) HD

Neben den beiden Hauptdarsteller:innen dürfen Fans dabei mit folgenden Namen rechnen:

Darüber hinaus hat sich ein ganz besonderer Gast-Star angekündigt, der die Gruppe zum Ende des großen Wiedersehens überrascht.

Wann kommt Maxton Hall: Reunion zu Amazon Prime Video?

Die große Reunion zu Maxton Hall wird schon in wenigen Tagen bei Prime Video erscheinen. Demnach steht das Serien-Special ab dem 27. August 2025 beim Streamer im Abo bereit. Die 2. Staffel von Maxton Hall folgt dann am 7. November.

Hört den Podcast für Serien-Fans: Warum die Pausen zwischen Staffeln so lang sind

Fast 1000 Tage liegen zwischen der ersten und der zweiten Staffel von Wednesday mit Jenna Ortega. Mit dieser langen Wartezeit sind Fans des Netflix-Hits nicht allein

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären wir, warum manche Serien besonders darunter leiden, und welche Gründe dahinterstecken. Die langen Wartezeiten sind nämlich nicht nur auf die Coronavirus-Pandemie und den Doppelstreik in Hollywood 2023 zurückzuführen.

