Überraschungsgast bei Stefan Raab-Show: Plötzlich zeigt sich der Moderator von einer ganz anderen Seite

Bei Du gewinnst hier nicht die Million waren heute einige Gäste am Start. Stefan Raab begrüßte neben Harald Glööckler und Joachim Llambi auch einen Überraschungsgast.

Stefan Raab lädt jede Woche neue Gäste in seine Show Du gewinnst hier nicht die Million ein. Diesmal waren zwei Gäste angekündigt: Joachim Llambi und Harald Glööckler. Doch dann kam noch ein dritter Gast in Raabs Show, der vorher nicht angekündigt worden war.

Stefan Raab startete Show mit Let's Dance-Tänzerin

Denn das Intro von Du gewinnst hier nicht die Million startete unter besonderen Vorzeichen: Stefan Raab betrat das Studio in einem besonders leuchtenden Oberteil und mit Sonnenbrille. An seiner Seite war Christina Hänni – vor allem bekannt als Tänzerin aus Let's Dance.

Beide ließen nicht lange auf sich warten und legten zu den Klängen der Einmarschmusik und unter dem Jubel des Publikums beeindruckende Tanzschritte hin. Raab war am Ende völlig außer Atem und fragte sich, warum Hänni so früh bei Let’s Dance ausgeschieden sei. Nachdem er die Antwort erhalten hatte, bedankte er sich und deutete an, dass er beim nächsten Mal vielleicht auch bei der Tanzshow dabei sein werde.

Überraschungsanruf bei Raab: Glööckler soll bekannten Promi anrufen

Nach Raabs Wochenrückblick begrüßt er seinen ersten Gast: Harald Glööckler. Er wird mit den lustigen Clips der vergangenen Wochen konfrontiert, doch der Modedesigner nimmt es gelassen. Er freut sich tatsächlich, dass so viele Personen aus dem Internet viele Witze über seine exzentrische Art machen. Schließlich begrüßt Raab auch noch Joachim Llambi im Studio.

Doch dann kam die Überraschung: Raab drängte Glööckler, seinen Kollegen Michael "Bully" Herbig anzurufen. Der Schauspieler staunte nicht schlecht, als Glööckler abhob. "Ich bin überrascht, ich hab nicht mit ihrem Anruf gerechnet Herr Glööckler", meint Bully beim Telefonat.

Am Ende erinnert Raab seinen Kollegen noch einmal an Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli am Wochenende. Da kam Bully noch eine Idee: "Frag doch mal den Glööckler, ob er nicht den Schnulli machen will, dann haben wir ne Chance" Da brachen alle ins Gelächter aus, nur Glööckler merkte an, dass sie sich seinen Auftritt gar nicht leisten könnten.

So könnt ihr Stefan Raabs Shows schauen

Du gewinnst hier nicht die Million läuft jeden Mittwoch um 20.15 Uhr auf RTL. Wer RTL+ abonniert hat, kann die Sendung auch 12 Stunden vorher im Stream sehen. Für Raab und Bully geht es am Samstag um 20.15 Uhr bei Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli auf RTL weiter.