Unbedingt nach Wednesday streamen: Dieser Fantasy-Film hat eine der größten Stärken der Netflix-Serie

Wer nach Wednesday Staffel 2 Nachschub sucht, sollte diesen großartigen Fantasy-Film im Streaming-Abo nicht verpassen. Denn auch er dreht sich um eine besondere Schule und eine Freundschaft für die Ewigkeit.

Wer Wednesday für das Schulsetting, übernatürlich begabte Außenseiter:innen und eine Freundschaft zwei grundverschiedener Menschen liebt, die ihre Differenzen am Ende überwinden, sollte unbedingt in diesen Streaming-Tipp reinschauen.

Denn auch wenn die Welt von Wicked weitaus bunter daherkommt als die von Wednesday und weniger auf morbiden Humor setzt, verhandelt sie im Kern ähnliche Themen wie der Netflix-Hit. Dazu ist der Film ein großartiges und bildgewaltiges Stück Fantasy-Kino.

Nach Wednesday streamen: Wicked führt euch in eine fantastische Welt mit einer großen Freundschaft im Zentrum

Wicked dreht sich um die Hexe Elphaba (Cynthia Erivo), die gemeinsam mit ihrer Schwester an der Zaubereischule Shiz aufgenommen wird. Durch ihre grüne Hautfarbe gilt sie dort jedoch als Außenseiterin und ihre beliebte Mitschülerin Glinda (Ariana Grande) teilt erst nur widerwillig mit ihr das Zimmer, bevor das Schicksal beide immer näher zusammenführt.

Im Unterricht von Madame Morrible (Michelle Yeoh) lernt Elphaba gleichzeitig ihre Fähigkeiten zu kontrollieren und erweckt dabei sogar das Interesse vom großen Zauberer von Oz (Jeff Goldblum), der sie in die grüne Smaragdstadt einlädt. Mit Glinda an ihrer Seite kommt dort jedoch alles anders, als gedacht ...

Wenn Ariana Grande als Glinda und Cynthia Erivo als Elphaba im gemeinsamen Studentinnenzimmer stehen, während auf der einen Seite pinke Farbe und ein Haufen Klamotten überquillen und auf der anderen düsterer Minimalismus herrscht, erinnert das sofort an Wednesdays (Jenna Ortega) und Enids (Emma Myers) Raum an der Nevermore Academy. Die beiden Schülerinnen mit höchst unterschiedlichen Vorstellungen von Inneneinrichtung, Mode und sozialem Verhalten werden zwangsweise zusammengepfercht und können sich zunächst nicht wirklich füreinander erwärmen.

Je besser sich beide kennenlernen, desto mehr verstehen sie jedoch einander und merken: Sie haben mehr gemeinsam, als sie anfangs zu glauben dachten – und finden ineinander wahre Verbündete, die für die jeweils andere durchs Feuer gehen würde.

Ebenso wie die Dynamik zwischen Wednesday und Enid eine der größten Sträken der Netflix-Serie ist, ist die Freundschaft zwischen Elphaba und Glinda das Kernstück des Fantasy-Films, der ihn federleicht durch seine Laufzeit von 160 Minuten trägt und bis zum Ende mitfiebern lässt. Noch dazu bietet Wicked eine packende Geschichte um soziale Gerechtigkeit, eingängige Musical-Einlagen und überzeugende Performances mit jeder Menge Witz, die den Blockbuster zu einem Must-Watch für Fantasy -und Wednesday-Fans machen.

Nach Wednesday: Wo läuft Wicked im Streaming-Abo?

Wicked findet ihr aktuell leider nicht in der Streaming-Heimat von Wednesday bei Netflix. Dafür könnt ihr den Fantasy-Kracher im Abo bei Sky bzw. WOW streamen. Dazu habt ihr die Möglichkeit, den Film bei den gängigen VoD-Anbietern wie Amazon Prime Video, Apple TV oder MagentaTV zu leihen oder kaufen.