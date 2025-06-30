Unerreichbar guter Superhelden-Thriller bei Disney+: Er wurde vollkommen überraschend 16 Jahre später fortgesetzt

Heute könnt ihr einen ganz besonderen Superhelden-Thriller im Disney Plus-Abo sehen. Er hat 16 Jahre später überraschend ein Sequel bekommen.

Bruce Willis hat mit Unbreakable – Unzerbrechlich eine seiner besten Schauspielleistungen abgeliefert und Regisseur M. Night Shyamalan einen seiner besten Filme. Lange vor dem MCU oder den neueren Batman-Filmen wurde hier schon der Prototyp des verletzlichen, zweifelnden Superhelden gezeigt. 16 Jahre danach gab es sogar eine Fortsetzung und ihr könnt euch Teil eins bei Disney+ anschauen.

Superhelden-Thriller bei Disney+: Worum geht es in Unbreakable – Unzerbrechlich?

Die Story klingt nicht mehr so originell, wie sie im Jahr 2000 noch war: David Dunn (Bruce Willis) ist ein totaler Durchschnittsbürger und Niemand, ein Allerweltsmensch. Allerdings überlebt er als einziger ein sehr schweres Zug-Unglück, bei dem alle anderen Beteiligten sterben, über 130 Personen. Nur David Dunn hat keinen einzigen Kratzer abbekommen.

Das verwirrt ihn nicht nur, sondern macht stutzig. Vor allem, weil er nach und nach seltsame Veränderungen an sich bemerkt und von Elijah Price (Samuel L. Jackson) auf den Trichter gebracht wird, ein Superheld zu sein. Elijah ist in etwa das Gegenteil von Bruce Willis' Figur und leidet an der Glasknochenkrankheit.

Das Besondere an der Geschichte ist, dass David Dunn überhaupt nichts Besonderes sein will. Er leidet an seinen Superkräften und wünscht sich eigentlich nichts mehr, als ein Niemand zu sein und eben nicht so sehr aus der Masse herauszustechen. Durch seine Kräfte wird ihm ein normales Leben aber verwehrt, womit der Held wider Willen arge Probleme hat.

16 Jahre später kam überraschend ein Sequel, das noch einen anderen Film mit Unbreakable verwebt

Unbreakable treibt Bruce Willis als nahbaren Alltagshelden auf die Spitze und bricht das Bild der strahlenden Comichelden auf gelungene Art und Weise. So einen realistischen Umgang mit Superkräften waren wir Anfang der 2000er im Kino nicht gewohnt. Robert Pattinsons Batman oder leidende MCU-Held:innen verdanken wir auch dieser Vorarbeit.

16 Jahre nach der Veröffentlichung brachten M. Night Shyamalan, Bruce Willis und Samuel L. Jackson dann sogar noch eine Fortsetzung an den Start. Die heißt Glass und fällt ebenfalls ungewöhnlich aus, weil sie nicht nur ein Sequel zu Unbreakable, sondern auch eine Fortsetzung von Split ist.

In Glass werden beide Filme zusammengeführt und Bruce Willis sowie Kevin Wendell Crumb (James McAvoy) und seine 24 Persönlichkeiten bekommen es erneut mit dem Superschurken Mr. Glass zu tun. Das große Finale kommt zwar für die meisten Fans nicht ganz an Unbreakable heran, führt die Story aber zu einem gelungenen Abschluss.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Unbreakable?

Ihr könnt den Film mit Bruce Willis und Samuel L. Jackson auf Disney Plus im Abo sehen. Zusätzlich lässt sich Unbreakable – Unzerbrechlich bei den üblichen VoD-Anbietern online auch kaufen oder leihen.

