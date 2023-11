Unfassbar großer 4K-Fernseher mit Mini-LED und IMAX-Support bringt Kinoqualität nach Hause – und kostet jetzt ganze 1.000 Euro weniger

Der Hisense 100U7KQ Mini-LED TV bringt IMAX-Kinoqualität auf riesiger Bilddiagonale zu euch nach Hause – und ist gerade besonders günstig zu haben.

Ihr sucht einen Fernseher, der nicht nur einer Kinoleinwand größenmäßig Konkurrenz machen kann, sondern auch leidenschaftlichen Gamern fast jeden Wunsch erfüllt? Dann solltet ihr euch den Hisense 100U7KQ bei MediaMarkt genauer anschauen, der jetzt um ganze 1.000 Euro reduziert ist.

Das Besondere an diesem Fernseher: Mit seiner 2,5 Meter großen Bilddiagonale und dem Quantum Dot Mini-LED Display genießt ihr eine absolut epische Bildqualität. IMAX, 4K und 144 Hertz Bildwiederholrate setzen dem Ganzen noch die Krone auf und bieten euch die ultimative Heimkino-Erfahrung.

100 Zoll TV mit 4K und IMAX jetzt zum Sparpreis kaufen Deal Zum Deal

Bestmögliche Bildqualität auf riesigem Display zum günstigen Sparpreis

MediaMarkt verkauft den Hisense 100U7KQ Mini LED TV gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung um 1.000 Euro reduziert zum Preis von 3.999 Euro *. Das ist für einen Fernseher zwar immer noch eine stolze Summe, in Anbetracht des Feature-Sets, das dieses Modell zu bieten hat, aber konkurrenzlos günstig.

Der Hisense 100U7KQ bietet euch neben 100-Zoll-4K-Display, IMAX-Support und 144Hz Bildwiederholrate folgende Eigenschaften:

HDR10+, Quantum Dot Colour



Support für Dolby Atmos und Dolby Vision IQ HDR

Game Mode Pro mit 144Hz und HDMI 2.1

AMD Freesync Premium & Game Bar

UHD AI Upscaler

Support für Alexa und VIDAA Voice Sprachassistenz



Bluetooth, HDMI, WLAN



Ausgezeichnet mit dem EISA Award für den Best Buy Mini LED TV 2023/2024 erhielt der Hisense-Fernseher in der 65-Zoll-Variante die Bestwertung im Test der Redaktion von audiovision. Die Tester lobten vor allem die Helligkeit und Schwarzdarstellung sowie den Bedienkomfort. Auch die Autoren bei hifitest.de zeigten sich begeistert und hoben im Test vor allem die HDR-Performance und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis des Geräts.



Wenn ihr bereit seid, ein wenig mehr Geld in die Hand zu nehmen, um euer Wohnzimmer in ein IMAX-Heimkino der Spitzenklasse zu verwandeln, dann seid ihr mit dem Hisense 100U7KQ definitiv an der richtigen Adresse.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.