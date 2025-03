Unglaubliches James Bond 26-Gerücht: Christopher Nolan soll angeblich der neue Regie-Favorit sein

Nachdem Amazon die kreative Kontrolle über die James Bond-Reihe übernommen hat, gehen die Spekulationen von vorne los. Wer dreht den nächsten Bond? Favorit ist offenbar Christopher Nolan.

Ein Paukenschlag für James Bond: Im Februar verabschiedeten sich Barbara Broccoli und Michael G. Wilson von der Agentenreihe, die sie über mehrere Dekaden hinweg ausgebaut und beständig weiterentwickelt hatten. Die Amazon MGM Studios haben nun die kreative Kontrolle über Bond. Doch was bedeutet das konkret?

Der neue Bond-Deal, der Broccoli und Wilson eine Milliarde US-Dollar eingebracht haben soll, legt nahe, dass es Amazon sehr eilig mit dem nächsten Kapitel der Bond-Reihe hat. Vier Jahre sind seit Daniel Craigs 007-Abschied vergangen. Ein neuer Film ist noch nicht angekündigt. Es steht noch nicht einmal ein Regisseur fest.

James Bond 26: Christopher Nolan soll der Regie-Favorit für den Neustart der Agentenreihe sein

The Wrap hat sich in der Branche umgehört und ist dabei vor allem auf einen Namen gestoßen: Christopher Nolan. Es ist nicht das erste Mal, dass der britische Filmemacher mit der Inszenierung eines Bond-Films in Verbindung gebracht wird. Nicht zuletzt outete er sich mehrmals als großer Fan der Reihe, sogar in seinen eigenen Filmen.

Konkret heißt es bei The Wrap:

Laut einem halben Dutzend Brancheninsider, die mit TheWrap sprachen, bleibt Christopher Nolan sowohl die erste Wahl als auch der perfekte Filmemacher, um Bond wiederzubeleben

Das ist natürlich noch keine offizielle Ankündigung und sollte somit mit größer Vorsicht genossen werden. The Wrap geht nicht näher darauf ein, welche Quellen genau befragt wurden. Interessant ist dennoch, dass Nolans Name so oft auftaucht, obwohl dieser nach Tenet das Angebot eines Bond-Films ausgeschlagen haben soll.

Der Grund dafür war eindeutig: Nolan besteht bei seinen Filmen darauf, dass er den Final Cut erhält. Bei einem großen Franchise wie James Bond ist das jedoch selten der Fall. Oft entscheiden hier Produzent:innen und Studios über die endgültige Schnittfassung des Films. Es ist fraglich, ob das unter Amazon anders wird.

Eigentlich spricht momentan nichts dafür, dass Christopher Nolan den nächsten Bond dreht

Christopher Nolan ist einer der wenigen Filmschaffenden Hollywoods, die sich ihre Projekte frei aussuchen können und dabei keine Kompromisse eingehen müssen. Nolan hat mehrmals bewiesen, dass er inzwischen eine eigene Marke ist. Warum sollte er sich an ein großes Franchise voller Auflagen binden, das sich in fremder Hand befindet?

Dazu kommt, dass Nolan aktuell mit den Dreharbeiten zu seinem Fantasy-Epos The Odyssey beschäftigt ist, der nächstes Jahr im Sommer ins Kino kommen soll. Damit würde sehr viel Zeit ins Land ziehen, bis er konzentriert mit der Arbeit an einem Bond-Film anfangen kann. Würde Amazon tatsächlich so lange auf den Filmemacher warten?

Derzeit sprechen deutlich mehr Dinge gegen einen Nolan-Bond als dafür. Zumindest ist aber die Tendenz spannend, die sich aus den Quellen von The Wrap ergibt: Offenbar sucht Amazon nach einem namhaften Regisseur für den Neustart der Reihe, der dafür bekannt ist, dass seine Filme eine eigene Handschrift und Vision besitzen.