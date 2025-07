Unter uns-Comeback: Jan Ammann kehrt in beliebte RTL-Soap zurück

Jan Ammann stieg vor zwei Jahren bei der beliebten RTL-Soap Unter uns aus. Jetzt die Überraschung: Der Schauspieler und seine Figur Chris Weigel kommen zurück.

Als ältester Sohn von Wolfgang und Irene Weigel ist Chris Weigel eine der bekanntesten Figuren in Unter uns und wurde schon von verschiedenen Schauspielern verkörpert. Als die von Jan Ammann verkörperte Figur nach 23 Jahren zurückkehrte, endete ihr Auftritt bereits nach zwei Jahren wieder. Doch bald soll Chris Weigel wieder mit dabei sein.



"Chris muss in Köln etwas erledigen, das ihm ganz besonders am Herzen liegt"

2023 verließ Jan Ammann die RTL-Soap. Ihm habe die große Bühne gefehlt und er wollte auf Musicalbühnen begeistern. Dem ging er auch seit einigen Jahren wieder nach, doch jetzt möchte er wieder Teil von Unter uns sein und in die Rolle von Chris Weigel schlüpfen.

Ab dem 15. August ist Ammann wieder als Chris Weigel zu sehen. Was der Unter-uns-Star in der Soap erleben wird, steht allerdings noch offen. Der Schauspieler wolle nichts verraten. "Chris muss in Köln etwas erledigen, das ihm ganz besonders am Herzen liegt. Es ist einiges passiert", erklärt Ammann und lässt damit ein wenig Interpretationsspielraum offen.



Jan Ammann freut sich auf die Zeit vor der Kamera

Für Jan Ammann ist das Comeback bei Unter uns ein Highlight, auf das er sich besonders freut. So gibt der Schauspieler zu:



Es ist immer etwas Besonderes, vor der Kamera zu stehen. Vor allem, wenn man eine Zeit lang Abstand hatte. Ich habe es sehr genossen. Mehr als sonst

Auch Carina Koller, die Schauspielerin von Chris Weigels Tochter Cecilia, hat sich auf das Wiedersehen mit Ammann gefreut. "Als Jan wiedergekommen ist, war es direkt so, als ob er keinen einzigen Tag weg gewesen wäre", so die Schauspielerin. Beide werden bald wieder in der Schillerallee vereint sein.



So könnt ihr Unter Uns schauen

Unter uns läuft von Montag bis Freitag um 17:30 Uhr auf RTL. Wer die neueste Folge schon eine Woche vor der TV-Ausstrahlung sehen möchte, kann das auf RTL+ tun. Dort sind alle Folgen der beliebten Soap zu sehen.