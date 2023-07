Vergesst GNTM: Eine der größten Kult-Shows überhaupt kommt nach Deutschland und Infos zum Termin gibt es auch schon

Eine Reality-Show voll aufregender Wettbewerbe und glamouröser Garderoben ist endlich auch in Deutschland in greifbare Nähe gerückt: Drag Race Germany steht vor der Tür.

RuPaul's Drag Race ging als Show 2009 erstmals an den Start. Mittlerweile hat die Wettbewerbs-Sendung, in der RuPaul den nächsten Drag-Superstar sucht, Kultstatus erlangt. Mehr als 15 Ableger, unter anderem aus Chile, Thailand, Großbritannien und Spanien, waren die Folge. Nur in Deutschland schien die Show lange lediglich ein Gerücht zu bleiben. Bis jetzt, denn Drag Race Germany ist offenbar längst abgedreht.

Im Stream: Wann kommt RuPauls Drag Race nach Deutschland?

Wie DWDL berichtet, soll Drag Race Germany schon im Herbst 2023 zu Paramount+ * kommen. Nachdem vor einem Jahr ein Casting-Aufruf den geplanten deutschen Ableger enthüllte, war es lange still um das Projekt geworden.

Dass bisher kaum etwas zur Existenz der Serie durchsickerte, lässt sich damit begründen, dass keine deutsche Firma, sondern das US-Unternehmen World of Wonder (WoW) hinter Drag Race Germany steckt. Zudem wurde die Show nicht auf deutschem Boden, sondern in Kolumbien gedreht. Dort entstand kürzlich eine neue Basis der Show, an der auch Drag Race Mexico (Start im Juni) und Drag Race Brazil (Start Ende August) das Licht der Welt erblickten.

Ein konkretes, offizielles Startdatum für Drag Race Germany gibt es noch nicht. Ebenso wenig: Informationen zu Moderator:innen oder deutschen Drag Queens, die auftreten und Challenges bewältigen werden. Doch weitere Enthüllungen folgen sicher in Kürze.

Folgende (internationale) Ableger zu RuPaul's Drag Race existieren bereits:

