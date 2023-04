Verlachte Marvel-Reihe mit Tom Hardy wird besser: Fan-Liebling aus einer der besten aktuellen Serien in Venom 3

Die Venom-Filme mit Tom Hardy sind gleichermaßen verlacht wie beliebt. Nun steht der erste neue Star für Teil 3 fest. Es handelt sich um einen Fan-Liebing aus dem Apple-Hit Ted Lasso.

Seit Februar 2022 befindet sich die Venom 3 in der Vorproduktion. Das bedeutet, dass aktuell alle wichtigen Vorbereitungen für die Dreharbeiten getroffen werden. Ein wichtiger Teil davon ist das Casting. Während die Rückkehr von Tom Hardy in der titelgebenden Hauptrolle seit längerer Zeit sicher ist, gibt es nun den ersten Neuzugang.

Wie Deadline von seinen Quellen in Erfahrung gebracht hat, schließt sich Juno Temple der Marvel-Fortsetzung an. Temple war in der Vergangenheit sowohl in Filmen als auch in Serien zu sehen. In ihrer Filmographie stehen etwa die HBO-Produktion Vinyl, der DC-Blockbuster The Dark Knight Rises und der Feel-Good-Hit Ted Lasso.

Ted Lasso-Star Juno Temple schließt sich der Marvel-Fortsetzung Venom 3 mit Tom Hardy an

Vor allem Ted Lasso hat Temple zuletzt einen Popularitätsschub gegeben. Die von ihr verkörperte Keeley Jones ist einer der größten Fan-Lieblinge der gefeierten Dramedy, die im Zuge der 4. Staffel bei Apple TV+ zu Ende geht. Danach ist Temple bereit, sich im Zuge von Venom 3 erstmals ins Marvel-Universum zu stürzen.

Hier könnt ihr den Trailer zum jüngsten Venom-Film schauen:

Venom: Let There Be Carnage - Trailer (Deutsch) HD

Welche Rolle Juno Temple genau in Venom 3 übernimmt, ist unklar. Dafür wissen wir, wer bei dem Film die kreativen Zügel in Händen hält: Kelly Marcel, die bereits an den Drehbüchern der ersten beiden Teile mitgearbeitet hat, übernimmt die Regie und schreibt das Drehbuch. Die Geschichte hat sie sich zusammen mit Hardy ausgedacht.

Marvel-Fortsetzung: Wann startet Venom 3 im Kino?

Der Kinostart von Venom 3 steht noch nicht fest. Da sich das Projekt in einer sehr frühen Produktionsphase befindet, sollten wir nicht mit einem Start vor Ende 2024/Anfang 2025 rechnen. Vor Venom 3 erwarten uns drei andere Filme aus Sonys Marvel-Universum: Kraven the Hunter, Madame Web und El Muerto.

