Vertreibt euch die Wartezeit bis zur letzten Staffel von Stranger Things mit dem offiziellen Brettspiel zur Serie

Seit zwei Jahren warten die Fans nun darauf, dass Stranger Things weiter geht. Die Dreharbeiten zur fünften Staffel laufen aktuell auf Hochtouren, doch bis die Folgen fertig sind, könnt ihr euch mit dem authentischen Brettspiel zur Serie die Zeit vertreiben.

Fans von Stranger Things werden sich sicher an den Details erfreuen, die sich stark an der Serie orientieren und das Beste aus den Lizenzen herausholen. Aber auch Spieler:innen an denen der 80er Jahre Sci-Fi-Hype vorbeigegangen ist, werden sich über das taktisch vielseitige Spiel freuen. Bei Amazon bekommt ihr es gerade um 11 Prozent reduziert für 45 Euro.



Stranger Things - Das Brettspiel Deal Zu Amazon

Stranger Things ein Kennerspiel mit Strategie

In dem kooperativen Kennerspiel könnt ihr noch einmal die Abenteuer der ersten beiden Staffeln von Stranger Things durchleben. Dabei müsst ihr Will aus der Schattenwelt befreien, dem Demogorgon entkommen und vor der Polizei davon laufen. Besonders gelungen ist, dass es für jede Staffel eine Spielplanseite mit einem eigenen Kartenset gibt.

Im Schnitt dauert eine Partie 60 Minuten und ist für eine spannende Spielrunde geeignet, in der ihr zwar strategisch vorgehen, aber kein kompliziertes Regelwerk studieren müsst. Denn bei Stranger Things ist die 8-seitige Anleitung einfach aufgebaut und erläutert das taktische Spiel, das nicht mit zu vielen Regeln überfordert.

Amazon Stranger Things - Das Brettspiel

So funktioniert das Brettspiel Stranger Things

Ihr benötigt 2 - 4 Spieler:innen, die eine der folgenden Spielfiguren wählen: Joyce, Jim, Eflie, Dustin, oder Mike. Zunächst bewegt ihr euch durch die bekannten Orte von Hawkins, sammelt Informationen und trefft weitere Nebenfiguren aus der Netflix-Serie. Die können euch mit neuen Fähigkeiten ausstatten oder selbst für euch in den Kampf ziehen. Später geht es dann in die Schattenwelt, wo der Demogorgon auf euch wartet.



Neben der Strategie braucht es auch ein Quäntchen Glück, denn um im Spiel voranzukommen, müsst ihr Plättchen umdecken, die euch entweder weiterhelfen oder eure Angst steigern. Wer vor Angst erstarrt, verliert das Spiel. Der Wiederspielwert ist bei Stranger Things * gegeben und wer mag, kann die detailreichen Miniaturen noch bemalen und dem Original noch näher bringen.

Weitere Brettspiele von Stranger Things

Neben dem spannenden Brettspiel gibt es noch weitere Spieladaptionen zur Serie. Für schnellere Runden bietet sich das kooperative Kartenspiel Adventures Together * an. Für große Spielrunden von bis zu 10 Spieler:innen könnt ihr mit Attack of the Mind Flayer * bluffen, was das Zeug hält. Für Rätselfreund:innen gibt es das Escape Game Rettet Will und Elf * und wer die Serie in- und auswendig kennt, kann sein Wissen mit dem 200 Fragen umfassenden Quiz * testen.

Bis es mit der fünfte und letzten Staffel von Stranger Things endlich weiter geht, seid ihr mit der Auswahl an Brett- und Kartenspielen bestens ausgerüstet, um die Vorfreude zu steigern und euer Wissen aufzufrischen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.