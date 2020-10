Vikings-Nachschub: Jetzt gibt es Staffel 6A erstmals im Free-TV

Ab sofort läuft die 1. Hälfte der 6. Staffel Vikings erstmals im deutschen Free-TV bei ProSieben Maxx. Die Saga rund um Björn und Lagertha geht weiter.

Wer Vikings bevorzugt im deutschen Free-TV schaut, musste über ein Jahr auf neue Folgen warten. Heute ist es endlich soweit und die Free-TV-Premiere von Staffel 6A läuft bei ProSieben Maxx. Wir haben die wichtigsten Daten für euch:

Vikings, Staffel 6, Folge 1

5. Oktober 2020 um 20.15 Uhr

ProSieben Maxx

Wer Vikings lieber streamt, kann bei Netflix und Sky * auf 5 Staffeln zugreifen und bei Amazon Prime * zusätzlich auch auf Staffel 6A.



Zur Auffrischung: Das passierte im Finale der 5. Staffel von Vikings

Im Finale der 5. Staffel Vikings feiert Ivar seine erfolgreiche Verteidigung von Kattegat gegen König Olaf, Björn und Harald. Allerdings ist Ivar schon längst seinen Illusionen verfallen, ein Gott zu sein, die ihm ursprünglich Freydis eingeredet hatte. Nachdem er ihr gemeinsames Neugeborenes tötet, beschließt sie, Ivar zu hintergehen und die Tore für Björn & Co. zu öffnen.

© History Channel Vikings: Ivar tötet Freydis

Der Putschversuch gelingt, Ivar kann jedoch fliehen. Am Ende ist Björn der König von Kattegat und Gunnhild, Lagertha und Ubbe stehen ihm zur Seite. Björn hat jedoch eine Vision, dass der Krieg noch nicht vorbei ist.

Floki ist währenddessen am Verzweifeln in Island. Ihn sehen wir das letzte Mal in einer einstürzenden Höhle. Sein Überleben ist ungewiss.

Seht den Trailer zur 6. Staffel Vikings mit Björn und Ivar:

Vikings - S06 Trailer (English) HD

So geht es in Vikings Staffel 6 weiter

Die 6. Staffel von Vikings beginnt mit der Folge Im Reich der Rus und spielt ein halbes Jahr nach der letzten großen Schlacht und Krönung Björns im Staffel 5-Finale. Ivar landet auf seiner Flucht schließlich bei den Kiewer Rus und König Oleg, der selbst für Ivars Verhältnisse größenwahnsinnige und sadistische Pläne verfolgt.

ProSieben Maxx zeigt ab sofort immer montagabends eine neue Folge der 6. Staffel als deutsche Free-TV-Premiere. Nächste Woche geht es mit der Folge Der Prophet weiter, in der wir mehr über König Oleg erfahren.

Im Moviepilot-Podcast reden wir über die Highlights von Vikings

Gemeinsam mit Esther und Jenny U. diskutiere ich, was Vikings besonders macht, welche Figuren unsere liebsten sind und was uns in Staffel 6 erwartet.

