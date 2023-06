Vom besten Marvel-Film seit Jahren gibt es 2 verschiedene Fassungen: Mindestens 9 (!) Unterschiede habt ihr gerade im Kino verpasst

Die Marvel-Fortsetzung Spider-Man: Across the Spider-Verse treibt das Multiversums-Konzept auf die Spitze. Wie sich herausstellt, laufen von dem Film verschiedene Fassungen im Kino.

Das Multiversum hat Marvel und DC fest im Griff. Von Spider-Man: No Way Home bis The Flash: Viele Superhelden-Geschichten erforschen aktuell andere Dimensionen und alternative Timelines. Der bisher aufregendste Multiversums-Film ist der animierte Spider-Man: Across the Spider-Verse aus dem Hause Sony.

Seit Anfang Juni läuft die Fortsetzung zu Spider-Man: A New Universe in den deutschen Kinos. Unzählige Versionen der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft krabbeln in detailverliebt gestalteten Welten durch die Gegend. Wie sich nun herausstellt, geht Spider-Man: Across the Spider-Verse noch einen Schritt weiter.

Marvel-Fortsetzung: Spider-Man: Across the Spider-Verse läuft in zwei verschiedenen Fassungen im Kino

Einigen Marvel-Fans, die den Film mehrmals im Kino gesehen haben, ist aufgefallen, dass zwei verschiedene Fassungen der Fortsetzung existieren. Spider-Man: Across the Universe bringt das Multiversums-Konzept damit auf eine neue Metaebene. Bestätigt wurde das von Andrew Leviton, der am Schnitt des Films beteiligt war:



Im obigen Tweet könnt ihr euch direkt eine Szene anschauen, von der zwei verschiedene Versionen existieren. Darüber hinaus gibt es jedoch noch viel mehr Unterschiede zu entdecken, wie die nachfolgende Zusammenstellung zeigt:

Keine Angst! Egal, in welcher Fassung ihr Spider-Man: Across the Spider-Verse im Kino schaut: Die Haupthandlung des Films ist dieselbe. Vielmehr zeigen die aufgeführten Beispiele, dass die kreativen Köpfe hinter dem Projekt kleine Details verändert haben, sodass sich die Fassungen eher in Nuancen unterschieden.

Wann geht die Spider-Verse-Saga mit Teil 3 weiter?

Spider-Man: Across the Spider-Verse endet mit einem schockierenden Cliffhanger. Auf die Auflösung müssen wir uns allerdings noch einige Monate gedulden. Der dritte Teil der animierten Marvel-Saga, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, startet erst am 28. März 2023 in den deutschen Kinos.

