Vom DSDS-Star zum Niedrigverdiener: Diesen bodenständigen Beruf macht Daniele Negroni heute

Daniele Negroni war nach seiner DSDS-Zeit mit seiner Musik erfolgreich. Von dem Erfolg ist heutzutage nicht mehr viel übrig – zumindest, was das Geld angeht.

Daniele Negroni wurde 2012 schlagartig berühmt. Bei Deutschland sucht den Superstar belegte er in Staffel 9 den zweiten Platz und ebnete den Weg für eine erfolgreiche Musikkarriere. Sein Debütalbum „Crazy“ wurde sogar mit einer goldenen Schallplatte ausgezeichnet – das bedeutet, 100.000 verkaufte Einheiten. Wie seine Karriere weiterging, erfahrt ihr hier.

Nach DSDS: Daniele Negroni startete im TV durch

Nach seiner DSDS-Teilnahme ging für Daniele nicht nur die Musikkarriere los, auch weitere TV-Auftritte folgten. So war der Sänger in Sendung wie Stefan Raabs Wok-WM, Das perfekte Promi-Dinner, CoupleChallenge oder Good Luck Guys zu sehen. 2016 hatte er eine Gastrolle bei Köln 50667.

2018 zog er bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! ins Dschungelcamp ein. Dort belegte er knapp hinter Jenny Frankhauser den zweiten Platz. Eine Platzierung, der er schon aus seiner DSDS-Zeit kannte.

Bescheidenes Einkommen, bodenständiger Beruf: Daniele Negroni gehört heute zu Niedrigverdienern

Daniele Negroni zeigt sich immer weniger in der Öffentlichkeit und geht mittlerweile einem bodenständigen Beruf nach: Er macht eine Ausbildung zum Fahrlehrer. Sein Ausbildungsgehalt liegt derzeit bei 1.947 Euro, weswegen der Musiker in Deutschland in die Kategorie der Niedrigverdiener rutscht.

Für Daniele ist das aber kein Problem. Er habe als Ziel, ein geregeltes und stabiles Einkommen zu haben und denkt vor allem an seine Zukunft. Die Musikbranche sei einfach zu unsicher und auch das TV bietet kein regelmäßiges Gehalt. Mit einem zweiten Standbein als Fahrlehrer will er sich vor allem finanziell absichern.

Seine Musik hat Daniele aber nach wie vor nicht an den Nagel gehängt. Wenn er mit seiner Ausbildung fertig ist, könne er sich durchaus vorstellen, wieder auf der Bühne zu stehen.