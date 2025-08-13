Von dieser Dschungelcamp-Gage könnte man sich eine Wohnung kaufen: So viel zahlt RTL den Promis bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus

Jedes Jahr dürfen sich Fans über eine neue Dschungelcamp-Staffel freuen, während sich die Stars über XXL-Gagen freuen. Das verdienten die Stars 2025.

Im Januar 2025 war es wieder so weit: Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! kehrte ins TV zurück. Die Realityshow gehört zu den größten Erfolgen bei RTL; kein Wunder, dass der Sender seinen Dschungelcamp-Promis unglaubliche XXL-Gagen zahlt. Schon vor der offiziellen Ankündigung kam damals heraus, was die Promis im Dschungel 2025 verdienen sollen. Mit Platz 1 hätte wirklich niemand gerechnet.

XXL-Gagen im Dschungelcamp 2025: So viel verdienten die IBES-Promis der 18. Staffel

Die BILD-Zeitung offenbarte kurz vorm Dschungelcamp-Start Anfang 2025 die Gagen der Dschungelstars. Da RTL keine Stellung bezogen hat, sind die Angaben mit Vorsicht zu genießen – in der Vergangenheit stellten sich die BILD-Leaks aber meist als korrekt heraus.

Schlecht verhandelt: Diese Dschungelcamp-Stars bekommen 2025 die niedrigste Gage

Maurice Dziwak – Macho mit Herz

Wer Reality-TV liebt, hat Maurice garantiert schon gesehen. Zuletzt war er bei Kampf der Realitystars dabei und fiel durch altbackene Macho-Sprüche auf. Im Dschungelcamp zeigte der "Frauenversteher" eine andere Seite von sich. Seine Gage soll 30.000 bis 70.000 Euro betragen haben und den Geldbeutel des frisch gebackenen Papa aufstocken.

Sam Dylan – Kann er nach dem Sommerhaus auch im Dschungelcamp abräumen?

Sam Dylan spukt seit Jahren durchs Reality-TV und eckt mit seiner provokativen Art an. 2024 konnte er den Sommerhaus-Sieg mit Partner Rafi Rachek einheimsen, obwohl die beiden für einen der krassesten Skandale der Show gesorgt haben. Seine Gage: 30.000 bis 70.000 Euro

Alessia Herren – Im Sommerhaus sorgte sie für Drama

Alessia Herren hat sich im Reality-TV einen Namen als streitsüchtige Furie gemacht. Perfekte Voraussetzung, um im Dschungelcamp für Spannung zu sorgen. 2004 nahm Papa Willi Herren (†2021) bereits an der Show teil, 2025 durfte Alessia zeigen, was in ihr steckt. Über 30.000 bis 70.000 Euro darf sie sich freuen.

XXL-Gagen im Dschungelcamp: Sie sind die Topverdiener 2025

Timur Ülker – Nicht der erste GZSZ-Star im Dschungel

Timur Ülker ist ein beliebtes Gesicht bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Im Dschungelcamp musste der Serienstar ohne Drehbuch glänzen. Seine Zeit in Australien ließ er RTL ganz schön was kosten: Der Schauspieler soll stolze 80.000 Euro eingestrichen haben.

Yeliz Koc – Schlagkräftig & wunderschön

Zuletzt bezauberte Yeliz bei Love Island VIP, danach zog sie in den Dschungel ein. Dass die braunhaarige Beauty auch anders kann, bewies sie bei Der Bachelor 2018 ihre Schlagfertigkeit: Als sie keine Rose bekam, verpasste sie dem Bachelor eine saftige Ohrfeige. Ihre Gage lässt sich sehen: 80.000 Euro.

Nina Bott – Die Schauspielerin will es im Reality-TV wissen

Nina Bott wurde als TV-Schauspielerin und GZSZ-Darstellerin berühmt, jetzt versucht sie sich im Dschungelcamp. Für diese Reality-Premiere muss RTL tief in die Tasche greifen: Nina Bott kann sich wohl über eine Gage von 100.000 Euro freuen!

Jürgen Hingsen – Im TV unbekannt, trotzdem spendiert RTL eine XXL-Gage

Jürgen Hingsen wurde als Zehnkampf-Sportler berühmt und hat sogar Olympia-Erfolge gefeiert. Mit 66 Jahren zog er in den Dschungel ein. Dafür hatte er eine unglaubliche Gage ausgehandelt: Hingsen soll 200.000 Euro bekommen.

Anna-Carina Woitschack – Ihr Ex ist ein Schlagerstar

Kaum zu glauben, aber wahr: Diese Promi-Dame durfte sich über unfassbare 220.000 Euro freuen. Warum RTL der Sängerin so viel Geld bezahlt? Fans hoffen, dass sie pikante Details über ihre Ex-Beziehung zu Schlagerlegende Stefan Mross ausplaudert.

Lilly Becker – Ihr Ex Boris saß hinter Gittern

Lilly Becker wurde an der Seite ihres Ex-Mannes, dem Tennisprofi Boris Becker, bekannt. RTL spekuliert wohl darauf, dass Lilly aus dem Nähkästchen plaudern wird; anders lässt sich die unfassbare Gage von 300.000 Euro nicht erklären.

