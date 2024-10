Sommerhaus-Streit eskaliert total und Fans fordern Konsequenzen: "Wie könnt ihr das vertreten, RTL?"

Hätte RTL hier einschreiten müssen? Ein Streit im Sommerhaus ist so extrem, dass Fans sich Konsequzenzen wünschen. Alle Infos gibt es hier.

Im Sommerhaus der Stars ist Drama an der Tagesordnung. Wenn Promipaare im schäbigen Bauernhaus in den Wahnsinn getrieben werden, dann ist Streit vorprogrammiert. Aktuell kriegen sich zwei Reality-Diven besonders in die Haare: Germany's Next Topmodel-Oberzicke Tessa Bergmeier und Skandalnudel Alessia Herren (Tochter von Partyschlager-Legende Willi Herren). Tessa fällt durch wenig nachsichtigen Veganismus auf, wovon sich Alessia extrem provoziert fühlt. In Folge 4 geht der Streit allerdings zu weit. Jetzt fordern die Fans Konsequenzen.

Extremer Ausraster im TV: Alessia Herren geht im Sommerhaus zu weit

Am Kühlschrank kommt es zum dramatischen Showdown. Alessias wütende Schreie hallen durchs Sommerhaus, sie klingt mal wieder sichtlich verärgert. Worum geht es genau? Wir erfahren es erst später: Tessa hatte Alessia wohl daran erinnert, dass das vegane Essen nicht für sie sei; daraufhin entbrennt der Dritte Weltkrieg mitten im Sommerhaus. Die Hausbewohner:innen eilen herbei. Einerseits um helfend einzuschreiten, andererseits um den kinotauglichen Showdown nicht zu verpassen.

Alessia redet sich in Rage und beginnt, mit Beleidigungen um sich zu werfen. “Du krankes Stück”, schießt sie gegen Tessa, während sie ihr Buttermesser drohend in die Luft hält. Tessa hat endgültig genug und lässt sich nicht mehr länger anschreien: “Es reicht!”, platzt es aus ihr heraus, während Freund Jakob schützend dazwischen geht.

Dann flippt Alessia völlig aus. Sie beleidigt Tessas Mutter und wirkt vollkommen außer sich. Besonders abstoßend sind folgende Worte. "Ich stech dich gleich ab", kreischt Alessia ihrer Erzfeindin entgegen. Hausbewohner Rafi hält die wütende Schlagerstar-Tochter fest und will sie besänftigen: “Nimm mal das Messer aus der Hand.”

“Ich schwöre, wenn diese Kameras nicht hier wären …”, blafft Alessia. Damit macht sie eine Sache deutlich: Außerhalb des TVs wäre der Streit noch weiter eskaliert. Die Stimmung beruhigt sich, doch unterschwellig brodelt der Konflikt weiter.

Runde Zwei während der Entscheidung: Alessia teilt nochmal aus

Dann kommt es zur Entscheidungszeremonie am Abend: Ein Promi-Paar muss die Show verlassen; jedes Paar muss eine öffentliche Stimme abgeben. Als Alessia an der Reihe ist, fällt die Wahl wenig verwunderlich auf Tessa und Jakob. Doch auch bei diesem Auftritt eine Provokation: Alessia zieht ein Foto von Tessa und Jakob aus ihrem Gesäß und lästert weiter: "Die Sche*ße des Sommerhauses."

Die Sticheleien gehen weiter während der Zeremonie. Alessia betitelt Tessas Freund als Hündchen und verhöhnt ihn mit Bellgeräuschen. Das Niveau sinkt in den Keller. Das vegane Paar lässt sich nicht provozieren und gibt sein Bestes, die Angriffe abprallen zu lassen. "Du hast nur Negatives zu sagen, dabei kennst du mich gar nicht", kontert Tessa. Ob der Streit in der nächsten Woche weitergehen wird, erfahren wir in der nächsten Folge.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sommerhaus-Fans sind schockiert: Warum gibt es keine Konsequenzen?

Auf Instagram zeigen sich die Sommerhaus-Fans schockiert. Alessias Ausraster sei einfach zu weit gegangen. Nach so einer Drohung hätte es Konsequenzen geben müssen, so die Fans. Was einige wütende Fans zu sagen haben, gibt es hier:

Wieso darf Alessia in der Sendung bleiben? So viele Beleidigungen. Ich liebe Trash TV, aber das ist zu viel.

Ich bin komplett schockiert von Alessia. Dafür hätte sie rausgemusst meiner Meinung nach. Tessa ist absolut ruhig geblieben, sehr stark!

Warum fliegt so ein Mensch nicht direkt raus? Wie könnt ihr das vertreten, RTL?

Eine Userin lobt zumindest, dass Tessa nicht ausgeflippt ist: "Bewundernswert, wie ruhig du bei Alessias Angriff geblieben bist. Irgendwann ist auch mal gut."