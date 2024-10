Sommerhaus-Promi entsetzt mit Schock-Beleidigung an Konkurrenten: "Dass man das überhaupt sagen kann!"

Im Sommerhaus kam es zum Eklat: Ein Promi beleidigte seinen Konkurrenten und schockte damit alle. Welche Aussage für Drama sorgte, erfahrt ihr hier.

Im Sommerhaus der Stars sind hitzige Auseinandersetzungen keine Seltenheit – schließlich lebt die Show von ihren Skandalen. Doch in der aktuellen Folge ging ein Kandidat weit über die Grenzen des guten Geschmacks hinaus und sorgte mit einer unfassbaren Beleidigung für Entsetzen. Seine Aussage lässt die anderen Promis schockiert zurück.

Rafi Rachek blamiert sich mit verbaler Entgleisung: Diese Beleidigung geht zu weit

Rafi Rachek und Sam Dylan sind DAS Skandal-Pärchen der aktuellen Sommerhaus-Staffel. Überall, wo es Ärger gibt, sind sie mit dabei. Obwohl bisher Sam Dylan als lästernde Furie im Reality-TV gefürchtet war, sorgt in Folge 7 Partner Rafi für einen der fragwürdigsten Momente der Staffel.

Die Promis sitzen in einer heiteren Runde im Wohnzimmer, als es zum Skandal kommt, dabei hatte alles so friedlich angefangen: Reality-Sternchen Theresia Fischer (32) bekommt ein Kompliment von ihrem Partner Stefan, der betont, dass seine Liebste sehr jung sei. Dass Stefan seine Theresia als jung empfindet, ist kein Wunder: Die beiden haben einen Altersunterschied von 26 Jahren. "Ich? Ich bin noch so jung?", antwortet Theresia sichtlich geschmeichelt.

Dann grätscht Rafi Rachek ohne erkennbaren Grund mit einem fragwürdigen Spruch dazwischen: An Stefan gerichtet fragt er: "Was, bist du ein Kinderf**ker oder was?" Die anderen Promis können ihren Ohren kaum trauen und wirken total überrumpelt.

Warum hat er DAS gesagt? Rafi Rachek sorgt im Sommerhaus für Skandal

Sam Dylan ist peinlich berührt, während die anderen sich fragend umblicken. Sofort wird spürbar, dass Dylan den Alkohol für die verbale Entgleisung seines Partners verantwortlich macht. Er schnappt nach Racheks Drink und sagt: "Das können wir dir gleich wieder wegnehmen."

Stefan versucht die Sache zu überspielen und will Rafi erstmal beim Ausnüchtern helfen: "Ich geb dir einen Ingwer-Tee aus." Was innerlich in ihm vorgeht, verrät er erst später. Theresia findet das Ganze extrem unangenehm, denn eigentlich ist sie mit Sam und Rafi gut befreundet.

Rafi Rachek bereut seine Skandal-Aussage im Sommerhaus: Ist eine Entschuldigung wirklich genug?

Rafi scheint schnell zu begreifen, dass er übers Ziel hinausgeschossen ist und beginnt direkt damit, sich bei Stefan zu entschuldigen. Im anschließenden Interview gesteht er dann, dass er die Aussage nicht so gemeint hätte:

Manchmal ist meine Zunge schneller als mein Verstand. Ich hab mich direkt bei ihm entschuldigt. War einfach ein dummer Fehler.

Stefan ist peinlich berührt. Er gibt vor der Gruppe zu verstehen: "Ich kann dich nicht mehr für ernst nehmen." Für ihn gehe es aber auch ums Prinzip. Im Interview wirft er die Frage auf, wieso Rachek so übers Ziel hinausgeschossen sei:

Er hat sich zwar sehr schnell entschuldigt. Aber allein, dass man das überhaupt sagen kann. Da mache ich mir schon ein bisschen Gedanken drüber, was für ein Mensch ist das eigentlich.

Das Sommerhaus der Stars im TV: So kannst du es schauen

Das Sommerhaus der Stars läuft immer dienstags um 20:15 Uhr bei RTL. Auf RTL+ können alle Folgen bereits eine Woche vorher gestreamt werden.