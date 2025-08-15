Vor 58 Jahren spielte sie ihre erste Rolle, heute ist sie eine der bekanntesten Schauspielerinnen der Welt: Erkennt ihr sie?

Die Schauspielerin, die ihr hier seht, ist auf der Bühne ebenso zu Hause wie vor der Kamera. Für eine Performance hat sie bereits einen Oscar gewonnen und mit 80 Jahren ist sie heute präsenter als je zuvor.

Die hiesige Darstellerin ist seit 58 Jahren in unzählige Rollen geschlüpft. Für ihre Arbeit wurde sie sagenhafte viermal für den Oscar nominiert – einmal durfte sie ihn mit nach Hause nehmen.

Habt ihr schon eine Idee, wer es ist? Kleiner Tipp vor der Auflösung: Sie spielte gleich zweimal eine britische Königin.

Helen Mirren beherrscht Hollywood seit Jahrzehnten durch Vielseitigkeit

Natürlich geht es um die heute 80-jährige Schauspielgöttin Helen Mirren. Im Jahr 1945 in London geboren, wusste sie schon früh, dass sie Schauspielerin werden wollte. Mirrens Laufbahn begann auf der Theaterbühne. Mit 19 Jahren wurde sie in die Royal Shakespeare Company aufgenommen.

Im Jahr 1967 – vor 58 Jahren – trat Mirren erstmals für den Film Herostratus vor die Kamera. In dem experimentellen Drama verkörpert sie eine namenlose Frau, die Burlesque tanzt.

In Das Mädchen vom Korallenriff von 1969 übernahm sie die Hauptrolle der Cora Ryan – einer jungen Frau, die zur Muse eines Malers wird.

Im Jahr 1984 spielte sie die Astronautin Tanya Kirbuk in 2010 - Das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen. Ebenfalls bekannt ist Mirren durch ihre Auftritte als Kommissarin Jane Tennison in Heisser Verdacht. In dieser Rolle trat sie von 1991 bis 1995 auf. Im Jahr 2003 gab es einen weiteren Film der Reihe, bei dem Mirren auch Regie führte.

Außerdem verkörperte die Schauspielerin die britische Monarchin sowohl Elizabeth I. in dem gleichnamigen Fernsehzweiteiler von 2005 als auch Elizabeth II. in Stephen Frears' Kinofilm Die Queen aus dem Jahr 2006. Dafür erhielt sie den Oscar. Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen mit einem Einblick in ihre fantastische Performance:

Die Queen - Trailer (Deutsch) HD

Von 2023 bis 2025 trat Mirren in dem berühmten Yellowstone-Ableger 1923 als Cara Dutton auf, eine der Hauptfiguren. Seit diesem Jahr spielt sie in der gefeierten Krimiserie MobLand - Familie bis aufs Blut Maeve Harrigan, die ruchlose Anführerin eines Londoner Verbrechersyndikats.

Das Ende dieser unglaublichen Karriere ist noch lange nicht abzusehen. Helen Mirren weiß ihr Publikum seit 58 Jahren zu überraschen und ist noch lange nicht fertig damit. Kürzlich veröffentlichte Netflix den Krimi The Thursday Murder Club, in dem sie wie bei MobLand an der Seite von Pierce Brosnan spielt.