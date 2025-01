Vor 63 Jahren trat sie zum ersten Mal in einem Film auf, heute ist sie eine der bekanntesten Schauspielerinnen der Welt: Erkennt ihr sie?

Diese Schauspielerin wurde achtmal für den Oscar nominiert. Ihr Filmdebüt gab sie bereits 1962 in einer Verfilmung von Der Kirschgarten als Gutstochter Anja.

Die Schauspielerin, die ihr hier seht, hatte ihren ersten Filmauftritt vor sage und schreibe 63 Jahren. Sie sammelte acht Oscar-Nominierungen ab und konnte auch einmal als Beste Nebendarstellerin gewinnen. Habt ihr schon eine Idee, wer auf dem Bild oben zu erkennen ist?

Kleiner Tipp vor der Auflösung: Viele kennen sie durch ihre wiederholten Auftritte in den James Bond-Filmen als M.

Judi Dench spielte ihre erste Rolle in Der Kirschgarten

Richtig getippt: Es geht natürlich um Dame Judi Dench. Sie stand gleich zweimal für eine Verfilmung von Anton Tschechows Der Kirschgarten vor der Kamera. Im Jahr 1962 gab sie als Anja ihr Filmdebüt – im Jahr 1981 wiederum verkörperte sie die Figur der Madame Ranjewskaja.

In dem Film geht es um die verarmte Adelsfamilie Ranjewskaja im Jahr 1900, die gezwungen ist, ihr Landgut zu vermieten. Voraussetzung hierfür wäre aber, den wunderschönen Kirschgarten abzuholzen. Die Familie, unter anderem Gutstochter Anja, sucht verzweifelt nach einer anderen Lösung.

Ihre acht Oscar-Nominierungen erhielt die Engländerin für Ihre Majestät Mrs. Brown, Iris, Lady Henderson präsentiert, Tagebuch eines Skandals und Philomena in der Kategorie Beste Hauptdarstellerin und für Belfast, Chocolat und Shakespeare in Love in der Kategorie Beste Nebendarstellerin.

Mit dem Oscar ausgezeichnet wurde sie im Jahr 1999 für ihre Performance als Elisabeth I. in Shakespeare in Love, der in diesem Jahr auch als Bester Film gewann. Einem großen Publikum dürfte sie zudem als M in der James Bond-Reihe bekannt sein – eine Rolle, die sie 20 Jahre lang spielte, von Golden Eye bis Spectre.

Bis heute ist Judi Dench als Schauspielerin tätig: Zuletzt wirkte sie in Kenneth Brannaghs Belfast und Sean Anders' Spirited mit.